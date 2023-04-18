天主教香港主教訪中國大陸 近40年頭一遭

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香港最高天主教神職人員周守仁今天展開對中國大陸為期五天的正式訪問，這是前英國殖民地主教數十年來首次抵訪中國首都。路透社稱此次訪問是在梵蒂岡與中國關係出現緊張跡象的背景下開啟。

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香港主教周守仁在中梵緊張局勢下歷史性訪問北京。在梵蒂岡報告中國單方面任命一位上海新主教幾周後，周守仁主教和他的幾位資深神父應北京主教李山的邀請訪問中國。

路透社說，中國對上海主教的這一任命令梵蒂岡感到意外。梵蒂岡表示，它是在中國要宣布這一決定前幾天才獲悉這一決定。梵蒂岡此前曾指責中國違反了去年 10 月續簽的關於主教任命的雙邊協議。

2018 年達成的協議旨在緩解中國大陸大約 1200 萬天主教徒之間長期存在的分歧，即宣誓效忠梵蒂岡的地下教會與受國家監督的天主教愛國協會之間的分歧。這是自 1950 年代以來，雙方首次承認教皇是天主教會的最高領袖。

在為期五天的訪問之前，周守仁在向路透社發表的一份聲明中，由教皇任命的周守仁說他希望“促進大陸與更廣泛的教會，特別是與亞洲之間的交流與互動”。當被問及他是否從梵蒂岡向東道主傳達任何信息時，周守仁通過發言人說：“這是教區之間的互訪。中國大陸已與梵蒂岡建立了官方聯絡。”

梵蒂岡官員曾表示，2018 年的協議（其細節尚未披露）不適用於香港，因為“一國兩制”安排確保香港在 1997 年從英國移交給中國統治後保持50年地位不變。

宗教信仰和禮拜自由在香港的微型憲法（即基本法）中有詳細規定，自 1997 年英國將香港移交給中國以來，該憲法一直規定着香港作為中國特別行政區的地位。

但一些香港神父和天主教徒擔心，中國當局正在逐步收緊對這個人口剛剛超過 700 萬的城市的教會的控制，其中約 40 萬是天主教徒。

路透社說，周守仁不排除向大陸宗教界提出這些擔憂。據周守仁稱，“可以觸及不同的宗教或其他問題。到目前為止，香港本身沒有限制宗教自由。”

香港政府民政事務局發言人表示，宗教自由受到《基本法》的保護，當局不會幹涉合法活動的宗教團體。據香港官方發言人說：“香港是一個開放包容的城市，宗教信仰多元化。”

方濟各教皇於 2021 年 5 月任命周守仁為香港主教。據該報道，在西方對香港的人權和自由日益擔憂的情況下，這一任命曾被推遲了很長時間。

據中央社的消息說，天主教香港教區主教周守仁17日抵達北京，開始為期5天的訪問行程。上一次訪問北京的是1985年時任香港主教的胡振中。香港當時仍為英國殖民地。胡振中之後的3任香港教區主教陳日君、湯漢和楊鳴章，均未曾以主教身分訪問北京。

中央社引述香港中文大學崇基學院神學院教授邢福增接受香港媒體訪問時表示，胡振中當年訪京的規格高於此次，當時是由中國政府的宗教局邀請，這次則由天主教北京教區邀請。

據該報道，香港教區前主教陳日君一直對梵蒂岡與北京之間簽署有關主教任命的臨時協議持反對意見。2018年10月，他在紐約時報撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中國領導人習近平屈膝。

2022年5月，香港警方國安處以涉嫌“勾結外國勢力罪”逮捕了包括陳日君在內的“612人道支援基金”5名信託人；11月，5名信託人及秘書被西九龍裁判法院裁定觸犯“沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團”罪，5名信託人各被罰款港幣4000元，秘書罰款2500元。

中央社另引據半島電視台消息稱，周守仁的一名發言人說，這次訪問期間，周守仁不太可能會見中國大陸天主教地下教會的代表。