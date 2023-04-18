朝鮮頻射導彈遭警告時 習近平告訴金正恩中朝緊密合作還要再上層樓

中國/朝鮮/習近平

朝鮮領袖金正恩Kim Jong-un 與他的女兒Kim Ju-ae觀看軍事操作。 2023年4月13日 資料照片

根據平壤國家媒體星期二說，中國國家主席習近平告訴朝鮮領導人金正恩，他希望將兩國的合作提升到 "再高一個層次"。法新社認為，中朝兩國之間的關係是在朝鮮戰爭（1950-1953）期間形成的，當時毛澤東派遣了數百萬志願軍與美國領導的聯合國部隊作戰。中國至此從未告訴國人當時與聯合國藍盔部隊作戰，而是稱之為抗美援朝保家衛國。

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據法新社稱，習近平希望與朝鮮進入新一階段。而習近平發出這一支持朝鮮信息的同時，朝鮮近幾個月加緊了武器試驗，引起了美國及其日本、韓國和西方國家的批評。

據習近平稱，"中國和朝鮮之間的傳統友誼長期以來經受住了不斷變化的國際形勢的考驗。" 習近平在朝鮮國營的朝中社援引的一條信息中告訴金正恩稱，"我不會停止努力，把雙方的友誼和合作提高到新的水平。"習近平還指出，世界和亞洲的國際關係正在以複雜的方式發生嚴重變化。

朝中社在七國集團外長發表聯合聲明譴責朝鮮的武器試驗，並要求朝鮮不要再進行任何核試驗或發射彈道導彈，否則將面臨迅速、統一和強有力的國際反應之際，發布了這一獲得習近平支持的信息。

中國是朝鮮的主要盟友和最大的經濟支持者。

1961年，北京和平壤簽署了一項友好合作和在受到武裝襲擊時相互援助的條約。毛澤東形容這對盟友就像 "唇齒相依 "一樣親密。

由於朝鮮的核野心，這種關係有時會降溫，但近年來中國和美國之間日益激烈的競爭有助於使中朝關係再次升溫。

法新社說，中國和俄羅斯在2022年5月否決了一項聯合國安理會決議，該決議要求對平壤多次發射彈道導彈實施新的制裁。