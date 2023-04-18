李尚福在莫斯科稱堅定發展與俄羅斯軍事合作 隱指含軍事貿易

俄羅斯/中國/李尚福

根據俄羅斯官方今天發布正在對莫斯科訪問的中國國防部長李尚福的講話內容，李尚福稱決心加強與俄羅斯軍隊的合作。李尚福今天與俄羅斯國防部長舉行會晤。

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據俄羅斯新聞機構報道，中國國防部長李尚福在訪問莫斯科時表示，他決心加強與俄羅斯軍隊的合作。

法新社報道稱，李尚福的此次訪問正值西方國家擔心北京向俄羅斯提供武器以助俄軍在烏克蘭的侵略戰爭的軍力。據李尚福說，對莫斯科的訪問旨在向外部世界展示加強中國和俄羅斯軍隊戰略合作的堅定決心。

李尚福承諾將促進中俄之間的軍事和技術合作以及軍事貿易，並將雙邊軍事合作提升到一個新的水平。

俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古周二會見了他的中國同行，他則呼籲通過相互提供強有力的支持，包括在國家安全問題上來發展這些關係。他還說："重要的是，我們兩國對全球地緣政治格局持續轉變的意義有相同的評估。"

這是李尚福上任後的首次外訪。這位中國部長周日在與俄羅斯總統普京會晤時說，他選擇訪問俄羅斯是為了 "強調我們雙邊關係有着特殊性質和戰略重要性"。他在會見中說：“我們有非常牢固的關係，這種關係超越了冷戰時期的軍事政治聯盟。”

法新社說，西方一再警告中國不要為俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭提供武器。北京否認中國有任何向其俄羅斯提供武器的意圖。

李尚福對俄羅斯的訪問將持續到周三，這是在中國國家主席習近平3月訪問莫斯科之後進行的。在那次峰會上，普京和習近平展示了他們的良好默契，擺出了決心抵制美國霸權的戰略盟友姿態。

該報道稱，自烏克蘭戰爭開始以來，北京正式宣布自己保持中立，從未譴責過俄羅斯對烏克蘭入侵。習近平從未與烏克蘭總統澤連斯基交談過。中國還概述了對烏克蘭衝突的12點立場，其中正式呼籲尊重包括烏克蘭在內的所有國家的主權，但避免對莫斯科提出任何批評。