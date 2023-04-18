突尼斯逮捕反對黨領導人甘努奇

突尼斯/政治

突尼斯政局動蕩，反對黨和民間社會不斷遭到打壓。總統賽伊德眼中最不受歡迎的反對黨領導人、81歲高齡的甘努奇（Ghannouch）在位於首都的家中被警方逮捕。自今年2月初以來，當局已經關押20多名反對派人士和該國著名人物。

廣告 繼續瀏覽後續

突尼斯總統賽義德繼續實施鐵腕鎮壓。4月17日星期一，當局逮捕了反對黨-伊斯蘭復興運動黨（Ennahdha）領導人、賽義德的重要反對者之一、現年81歲的甘努奇，甘努奇從而成為賽伊德解散議會以來被捕的最著名的反對派人士。伊斯蘭復興運動黨發布公報譴責此一“十分嚴重的事件”，同時要求“立即釋放”甘努奇。

突尼斯媒體援引內政部消息人士披露：甘努奇的被捕與他在周末發表的聲明有關。甘努奇周末表示：如果他所在政黨-伊斯蘭復興運動黨受到破壞而消亡，該國將受到“內戰”威脅。

甘努奇是在穆斯林開齋節前數小時在家中被捕。今年2月，甘努奇受到反恐司法中心的調查，原因是他稱警察為“暴君”而受到投訴；去年11月，他曾因涉嫌與向敘利亞和伊拉克派遣聖戰分子一案有關聯而受到反恐司法部門法官的問詢；同年7月，他受到從國外向該黨下屬的一家慈善組織轉移資金、涉嫌腐敗和洗錢的指控而受到調查。

今年2月以來，突尼斯當局加緊鎮壓行動，20多名反對派人士和著名人物遭到關押，其中包括前內閣成員、企業屆人士以及該國收聽率最高的突尼斯馬賽克廣播電台（Mosaïque FM）老闆。鎮壓行動遭到國際社會和非政府組織的強烈譴責。

2021年7月政變以來掌權的總統賽義德稱被捕人員為“恐怖分子”，指控他們參與了“危害國家安全的陰謀”。

2021年7月，賽義德解散了議會、罷免了總理並通過了新憲法取代2011年阿拉伯之春運動後通過的民主憲法。新憲法賦予國家元首絕對的行政控制權和軍隊的最高指揮權，引發政治反對派的不滿和抗議示威。