【視頻】上海車展：中國汽車製造商的崛起

上海汽車展覽

2023 年 4 月 18 日在上海車展上, 中國汽車製造商比亞迪展示它的最新款轎車。

上海車展周二開幕。 中國是世界上最大的汽車市場。 到目前為止，這個市場一直由德國汽車製造商主導。 但自 1980 年代以來，大眾汽車首次不再是中國最大的銷售商。 中國電動汽車品牌比亞迪在第一季度超越了大眾。這具有象徵意義。

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在列出的排名榜中，前十的汽車製造商中，有四個是中國的，德國只有三個。例如，奧迪已經退出了排名，這顯示德國汽車的份額，此前在中國佔三分之一的銷量已經萎縮。現在占銷售額的十分之一不到。

03:56 2023 年 4 月 18 日在上海車展上, 中國汽車製造商比亞迪展示它的最新款轎車。 © AP/Ng Han Guan

中國電動汽車崛起主要是近年來，中國政府大力補貼購買電動和混合動力的汽車。美國的特斯拉就是一個例子，在排名榜中名列第十的斯特拉在上海建有一家工廠，現在這家工廠是該集團組裝生產汽車最多的工廠，它還準備在上海附近開設一家電池廠。去年，中國汽車市場與 2021 年相比略有收縮，銷量有所下降。這一點很明顯，但如果仔細觀察汽油或柴油車的銷量，情況更是如此，銷量下降了19%，而電動汽車和混合動力汽車的銷售均呈爆炸式增長。

目前，中國擁有超過120 家電動汽車製造商，從最小的到最的大。比亞迪就是個完美的例子，它在1995年創建，最初是一家單純的電池製造商，2003年開始只做電動汽車。從那以後，比亞迪經歷了飛速發展，在上海車展，它展示了最新的車型。去年，比亞迪實現了爆炸式增長，營業額翻了一番，達到 220 億歐元，利潤幾乎以 4倍數增長，超過 20 億歐元。