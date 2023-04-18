許志永丁家喜不服重判要上訴 方斌秘判關3年後或將出獄

中國大陸法律學者、人權捍衛者許志永以及人權律師丁家喜4月10日被分別秘密判處有期徒刑14年和12年後，中國維權網得到消息說：他們兩人不服判決將提出上訴。此外，因到武漢一些醫院拍視頻，揭露疫情真實情況而被抓3年無音信的公民記者方斌，其家人最近得到他將要出獄的消息。

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據中國維權網的消息，丁家喜的代理律師周二（4月18日）通報說，山東省臨沂市中級法院法官稱已知道許志永、丁家喜提起上訴，確定於20號上午至看守所提審許、丁以接收上訴材料。上訴材料將送至二審法院——山東省高級法院。

許志永1973年生，博士畢業於北京大學法學院，新公民運動倡導者；丁家喜生於1967年，著名人權律師。兩人因推動中國民主、法治進步，常年受到中國政府打壓。最近一次，他們因參加2019年12月“廈門聚會”而遭中國警方逮捕。

被抓3年多後的今年4月10日，山東省臨沂市中級法院以顛覆國家政權罪為由，對許志永和丁家喜分別被秘密判處有期徒刑14年和12年。此事經媒體曝光，在海內外引起震動，普遍認為這是程序不合法的重判。

再說方斌的情況：2020年年初，湖北武漢疫情大爆發。武漢在1月下旬宣布封城。封城期間，方斌到武漢一些醫院拍視頻，揭露疫情下武漢醫院中的真實情況，其後遭到當地警察抓捕。三年來，外界無法得知方斌身在何處、他的處境和被當局起訴的具體情況。

自由亞洲電台4月18日報導，一位因“個人安全”理由要求匿名的人士18日披露，近期，方斌在武漢的家屬接到“方斌30號出獄”的通知：“方斌的家屬已經接到警察通知，會在4月30日早上出獄。最近，方斌的親戚又告訴一些朋友，說方斌出獄後，會繼續住在其親戚家，（警方）要求（方斌親屬）做好接待方斌的準備。”

該知情人士說，警方要求方斌的親戚“看守住方斌”：“方斌在武漢沒有自己的家，方斌出獄後可能住在其姐姐家。警方的意思是要求方斌的親戚留意他出獄後會跟哪些人接觸。看來警方在找第一個和方斌接觸的人。”

另一位不願具名的人士對自由亞洲電台說，方斌被秘密判刑，家屬至今不知方斌觸犯何罪：“方斌被江岸區法院秘密判刑三年多，但是家屬沒收到任何法律文書和判決書，也不知他的罪名。我們通過律師聯繫到江岸區法院方斌案的連姓主審法官，連法官一聽到方斌的名字，馬上對我們說‘這種事情你們也敢問？不要問’。現在方斌被關在武漢市江夏區小軍山（以前是少年管教所），可能是單獨關押三年多。”

今年2月，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）曾經呼籲中國政府釋放公民記者方斌以及所有因為報導中國COVID-19疫情而被拘留的人士。