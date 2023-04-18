郭台銘稱近期沒有訪問中國大陸計畫

台灣/郭台銘

美國蘋果公司主要供應商富士康的創始人、億萬富翁郭台銘18日表示，目前沒有訪問中國的計畫。路透社說，郭台銘希望成為台灣主要反對黨國民黨的總統候選人。

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尋求台灣總統職位的富士康創始人郭台銘稱沒有訪問中國的計畫。郭台銘是台灣最知名的人物之一，此為第二次競標反對派國民黨 (KMT) 的總統候選人席位，該黨歷來傾向於與中國保持密切聯繫。

據郭台銘在首都台北舉行的新聞發布會上說，“我暫時沒有這個計畫。”72 歲的郭台銘是在被問及他是否會跟隨台灣前總統馬英九去中國時作如上回答。郭台銘稱，“但是，任何對中華民國有利，對兩岸和平有利，對兩岸經貿往來有利的事情，我都會盡我所能去推動和落實。”

該新聞發布會是在郭台銘本月從日本返回之後召開的，此前郭台銘上個月作為競選活動的一部分也訪問了美國。

2019年卸任富士康總裁一職的郭台銘此前曾有一次未能贏得在野黨國民黨總統候選人提名。

馬英九也是國民黨成員，他是第一位訪問中國的台灣前總統，該訪問於本月結束。

自被打敗的中華民國政府在 1949 年逃往台灣以來，台灣的現任領導人沒有訪問過中國。

台北和北京之間的緊張關係在 1 月大選前夕加劇，中國在台灣附近舉行定期軍事演習以震懾台灣，而台灣拒絕中國對台灣的主權主張，。

台灣執政的民進黨 (DPP) 已經選擇現任副總統賴清德作為該黨總統候選人。