G7外長會議：烏戰中援助俄羅斯的國家將付出沉重代價

七國集團/中國

中國新任國防部長李尚福正在俄羅斯訪問，推動進一步密切中俄兩軍關係之際，在日本長野舉行的七國集團外長會議18日在最後公報中發出嚴厲警告，發誓要讓向正在入侵烏克蘭的俄羅斯提供幫助的國家付出“沉重代價”。

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警告幫助俄羅斯規避制裁的代價

日本目前是七大工業國集團的輪值主席國。自周日起，七國集團外長在日本長野會談，在俄烏戰爭之外，中國以及相關的台海緊張關係也是各國外長特別討論的議題。各國外長在18日發表的會議最後公報中承諾將繼續強化對俄羅斯的制裁措施，也將加倍努力防止發生繞道第三國，幫助俄羅斯規避制裁的行為，並發誓要讓向發動入侵烏克蘭戰爭的俄羅斯提供幫助的國家付出“沉重代價”。

中國防長上任首次出訪選擇俄羅斯，推動密切兩軍合作

公報並未具體指名針對任何國家。但幾個月來，支持烏克蘭抵抗俄軍入侵的美歐國家十分擔心中國會向俄羅斯提供軍事支援。 自俄烏戰爭爆發以來，中國始終拒絕稱這是一場戰爭，並且不斷高調宣示與俄羅斯的友好關係。中國國家主席習近平3月20日更再次前往莫斯科，與在國際舞台陷入空前孤立的俄羅斯總統普京會談。習近平剛剛結束俄羅斯之行，中國國防部長李尚福16日就抵達莫斯科，這是他今年3月上任以來的首次出訪活動。他抵達莫斯科的次日就得以拜會普京。根據中國官方媒體新華社的報道，18日，他將與俄羅斯國防部長會談，討論兩軍國防合作現狀及前景。

七國集團：在台灣議題上基本立場不變

不過，七國集團外長會議在俄烏戰爭議題之外，也特別關注中國在南海的擴充軍力的行為，以及台海兩岸的緊張關係。在法國總統馬克龍訪華期間就台灣問題的表態在美歐盟友間引發反彈之際，七國集團外長似乎有意對外顯示他們團結一致，在會議最後公報中強調，七國集團成員在台灣議題上的基本立場不變。

美國國務卿布林肯表示，七國集團成員在中國以及台灣議題上，立場從未如此趨同和一致