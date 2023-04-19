世界80億人 印度躍為人口第一大國

聯合國/世界人口/印度第一人口大國

根據聯合國今天公布的估計，印度將在2023年中期成為世界上人口最多的國家，超過中國近300萬人口。中國人口再被聚焦。

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據法新社今天報道稱，聯合國人口基金會（UNFPA）關於世界人口狀況的報告說，印度的人口將達到14.286億，而中國為14.25億。

根據今年早些時候發布的官方數據，中國的人口去年自1960-61年以來首次下降，此前，由於 "大躍進 "經濟政策的錯誤，1959年開始的饑荒導致數千萬人中國人死亡。矛盾的是，儘管近年來中國放寬了生育控制政策，但中國的這種人口下降還是持續發生。

直到十年前，中國人只被允許生一個孩子。自2021年起，中國家庭可以生三個孩子。這種中國人口下降一般歸因於中國的生活成本，撫養孩子成本急劇上升。婦女較高的教育水平也推遲了生育時間。

印度沒有關於該國人口數量的官方數據，印度自2011年以來沒有進行過人口普查。印度十年一次的人口普查本應在2021年進行，但由於冠狀病毒疫情大流行，人口普查被推遲。

現在，後勤障礙和政治上的不情願阻止印度人口普查，而且這一大規模的調查不太可能在短期內進行。批評者因此指責總理莫迪的印度教民族主義政府故意推遲人口普查，以避免在明年的全國大選前公布失業等敏感問題的數據。

印度的經濟正在努力為每年進入勞動力市場的數百萬年輕人提供就業機會。但這個亞洲巨人的一半人口都在30歲以下。印度在為其不斷增長的人口生產足夠的電力、食品和住房方面也面臨巨大困難。印度主要城市也已經在努力應對。

根據美國智庫皮尤研究中心的數據，自聯合國開始彙編人口數據的1950年以來，印度的人口已經增加了10億多人。

聯合國人口基金會的報告還估計，到同一日期，世界人口將達到80億4500萬。

其他國家，主要是歐洲和亞洲國家，根據聯合國去年7月公布的關於2100年前世界人口趨勢的數據，可以預計在未來幾十年內會出現人口發展失衡。在非洲，預計到2100年，人口將從14億增長到39億，佔世界居民的38%，而今天約為18%。根據去年7月的數據，8個人口超過1000萬的國家，其中大部分在歐洲，包括希臘、意大利、波蘭、葡萄牙和羅馬尼亞，但在過去十年中，他們的人口卻都在下降。

數據還顯示，日本也正在經歷因老齡化而導致的人口下降，2011年至2021年期間將減少300多萬人。