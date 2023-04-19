中國大熊貓林惠泰國過世 享年21歲 泰粉絲唏噓

兩隻在柏林出生的中國大熊貓雙胞胎幼崽 “夢想”和“夢圓”

深得泰國民眾喜愛的中國大熊貓林惠一夜之間去世，享年21歲，泰國民眾哀悼，這是根據法新社暨費加羅報周三(19日)的報道。

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根據費加羅報，泰國民眾周三共同哀悼 21 歲過世的中國大熊貓林惠。深得泰國民眾喜愛的中國熊貓林惠，其生活點滴多年來一直令泰國民眾為之着迷。不幸，林惠在泰國北部的清邁動物園，一夜之間去世。

泰國民眾周三共同舉哀，悼念不幸於21歲辭世的中國大熊貓林惠。此前，曾有網民曬出林惠流鼻血的相片。

自 2003 年以來，熊貓林惠從中國借來泰國後，一直生活在清邁動物園的空調圍欄里，也一直在攝像機的注視下生活。這是泰國動物園園長( Wutthichai Muangman)指出的。

清邁動物園的園長還進一步說明： “我們曾經儘可能地幫助她，直到林惠離開我們為止。”

報道還說，一些中國與泰國的專家們將聯合進行屍檢，確定死因。 星期三，當泰國不再有這隻熊貓時，社交網絡上一條條淚流滿面的信息接踵而至。

大熊貓林惠過世後，泰國的一個推特賬號上寫道：“我過去常常在電視上看她。 她是我的動力。 林惠安息吧！”

另一位泰國粉絲說。：“我上周才去動物園拜訪過她，聽到她去世的消息很難過，安息吧！”

作為中泰“熊貓外交”的一部分，簽約後，雌熊貓林惠從中國成都借來給泰國清邁動物園照顧，當局也替林惠投了 50 萬美元的保險。 按照原定計畫，泰國應於今年 10 月把大熊貓林惠送還給中國。

泰國動物園播放熊貓戀愛視頻畫面給創創看

清邁動物園費盡全力促成林惠和他的雄性同伴熊貓創創的交配。後來創創於2019年因心臟病去世。

這隻雄性大熊貓幾乎沒有性慾，這在泰國成為了人們爭相討論爭的有趣話題。 專家也讓創創進行節食，還給這對大熊貓夫婦看了一些其他大熊貓交配的影片，就是希望能增強這支公仔熊貓的性慾。