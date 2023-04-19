中國大熊貓林惠泰國過世 享年21歲 泰粉絲唏噓

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兩隻在柏林出生的中國大熊貓雙胞胎幼崽 “夢想”和“夢圓”
兩隻在柏林出生的中國大熊貓雙胞胎幼崽 “夢想”和“夢圓” AFP
作者： 珍妮特
5 分鐘

深得泰國民眾喜愛的中國大熊貓林惠一夜之間去世，享年21歲，泰國民眾哀悼，這是根據法新社暨費加羅報周三(19日)的報道。 

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根據費加羅報，泰國民眾周三共同悼 21 過世的中國大熊貓林惠。深泰國民眾喜愛的中國熊貓林惠，其生活點滴多年來一直泰國民眾為之着迷。不幸，林惠在泰國北部的清邁動物園，一夜之間去世。 

泰國民眾周三共同舉哀，悼念不幸於21歲辭世的中國大熊貓林惠。此前，曾有網民曬出林惠流鼻血的相片。 

自 2003 年以來，熊貓林惠從中國借來泰國後，一直生活在清邁動物園的空調圍欄里，一直在攝像機的注視下生活。這是泰國動物園園長( Wutthichai Muangman)指出的。 

清邁動物園園長還進一步說明 “我們曾經儘可能地幫助她直到林惠離開我們為止 

報道還說，一些中國與泰國的專家們將聯合進行屍檢，確定死因。 星期三，當泰國不再有這隻熊貓時，社交網絡上一條條淚流滿面的信息接踵而至。 

大熊貓林惠過世後，泰國的一個推特賬號上寫道：“我過去常常在電視上看她。 她是我的動力。 林惠安息吧 

另一位泰國粉絲說。：“我上周才去動物園拜訪過她，聽到她去世的消息很難過，安息吧 

作為中泰“熊貓外交”的一部分，簽約後，雌熊貓林惠從中國成都借來給泰國清邁動物園照顧當局也替林惠投了 50 萬美元的保險。 按照原定計畫，泰國今年 10 月把大熊貓林惠送還給中國。 

泰國動物園播放熊貓戀愛視頻畫面給創創看 

清邁動物園費盡全力促成林惠和他的雄性同伴熊貓創創的交配。後來創創於2019年因心臟病去世。 

這隻雄性大熊貓幾乎沒有性慾，這在泰國成為了人們爭相討論爭的有趣話題。 專家也讓創創進行節食，還給這對大熊貓夫婦看了一些其他大熊貓交配的影片，就是希望能增強這支公仔熊貓的性慾。 

 

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