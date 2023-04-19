中國正在加緊建設新南極站

中國/南極開發

路透社稱根據華盛頓智庫收集的新衛星圖像，顯示中國正在增加在南極身影，這些圖像顯示中國在南極地區的第五個站點自 2018 年以來首次恢復建設。

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中國尋求在北極開闢新的航線，與此同時也擴大在南極洲的投入。但西方政府擔心中國在極地地區不斷增加的存在，可能會為中國軍隊提供更好的監視全球能力。

路透社引述戰略與國際研究中心(CSIS) 的一份報告說，南極的新站位於羅斯海附近的島嶼上，預計建設將包括一個帶衛星地面站的天文台，南極新站或幫助中國增加進入南極大陸的能力。

該機構CSIS 使用 1 月份拍攝的衛星圖像來確定新的外圍設施、臨時建築物、直升機停機坪以及 5,000 平方米基站更大主樓的地基。據估計，新站建設可以在 2024 年完成。

據CSIS 認為，“雖然該站可以為中國不斷增長的科學極地觀測衛星陣列提供跟蹤和通信，但它的設備可以同時用於攔截其他國家的衛星通信。”

CSIS 還說，中國的新站位置很好，可以收集澳大利亞和新西蘭的信號情報以及從澳大利亞新阿納姆航天中心發射的火箭的遙測數據。一旦完工，該站預計還將包括一個供中國雪龍破冰船使用的碼頭。

CSIS 告訴路透社，雖然美國仍在南極洲保持更大的研究存在，包括其麥克默多​​站最大的設施，但中國的足跡增長更快。CSIS說，中國的第五站距離麥克默多站 只有320 公里距離。

根據中國加入的 1959 年南極條約，在南極大陸的活動僅限於“和平目的”，允許科學研究，但禁止建立基地、進行軍事演習或測試武器。

據美國五角大樓 2022 年的一份報告稱，中國新的南極基礎設施可能部分旨在加強中國未來對自然資源和海上通道的主張，並提高解放軍的能力。

路透社說，中國否認此類站點將被用於間諜活動的說法。