中國/非洲

西非國家加蓬總統阿里-邦戈本周三起應中國政府的邀請對北京展開為期兩天的國是訪問。中國主席習近平周三在人民大會堂會見了阿里-邦戈一行，據中國官媒報道，習近平在訪談中稱邦戈是中國人民的老朋友，也是他再次當選中國國家主席後接待的首位非洲國家政府首腦。他說，這足以顯示加篷對中國的重要性。

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加篷也是今年一月，中國外長秦剛首訪的非洲五國之一。這五國分別是埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧和埃及。

經濟和政治將是阿里-邦戈訪問中國的主要議程。中國是加篷的第一大貿易夥伴國，據中國駐加篷大使介紹，2022年，加蓬和中國之間的貿易增長了51%，達到45.5億美元。其中加篷對中國的出口遠遠高於進口金額，加篷向中國出口石油，木材以及錳等金屬原材料，而中國則主要出口加工製造品。

預計加篷總統在中國逗留期間，將與中方簽署多個協議，據本台法語部加篷特約記者報道，雙方簽署的協議中包括一個關於農業合作的協議。加蓬要求中國提供農業專業知識，以實現糧食自給自足。

在政治層面，中國要求加蓬支持其 "一個中國 "原則。觀察人士指出，加蓬高度重視不幹涉內政的原則，這也是與中國合作的基礎，中國已成為加蓬學生的夢想之地。

加篷將於今年八月舉行總統選舉，已經任期兩屆的現任總統受到來自反對派候選人的重大挑戰。今年三月，法國總統馬克龍前往該國並且出席由法國牽頭舉辦的世界保護森林峰會，就被反對黨譴責為是為現任總統競選助陣。

加篷是非洲西部自然資源豐富的國家，但是，加篷卻是今天非洲國家中陷入債務危機最嚴重的國家之一，不過，世界銀行對加篷的債務狀況並不表示過份擔憂，認為油價上升提高了該國的債務償還能力。