北京一醫院大火釀29死 官方調查與刪網同步

中國/火災/北京長峰醫院

北京豐台一家醫院昨天當地時間傍晚發生火災，已知造成29人死亡。此前，這場火災的死亡人數報告為21人，已經是2002年以來中國首都最嚴重的火災。當局啟動調查，逮捕涉嫌防火安全官員，同時網管大力刪除網絡的消息與批評。此火災令當局神情緊繃，去年新疆烏魯木齊一場火災，引發中國全境抗議，並蔓延為白紙抗議運動。

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據法新社今天自北京報道稱，北京當局周三表示，中國一家醫院的院長已被逮捕，此前他所管轄負責的長峰醫院發生火災，造成29人死亡，這是北京20多年來最嚴重的災難之一。 長風醫院位於北京西部，距離天安門廣場約25分鐘車程。

據社交網絡上發布的圖片顯示，周二晚間的大火迫使病人拖拽着床單從窗戶逃出，並蹲在牆外的空調上求救。

醫院所在的豐台區副區長在一次新聞發布會上說，他對這一火災"深感遺憾"。他告訴記者："我們感到深深的自責和內疚。"他還向整個城市的人民表示道歉。他說，受害者包括16名婦女和13名男子。

北京市警察局宣布逮捕12人，包括醫院院長和負責大樓裝修工作的公司員工。根據中國國家電視台CCTV援引的初步調查，火災是由 "內部裝修工作中產生的火花 "引起的。據稱這些火花點燃了工地上易燃油漆的揮發性物質。

根據法新社記者指出，周三上午，醫院大樓周圍仍然可以看到警力四布，阻攔那些用手機拍攝的路人觀看群體。

大樓的主入口從外面看基本完好無損，但商業媒體財新網發布的內部圖片顯示了燒毀的病床和發黑的牆壁。在醫院建築群的一側，可以看到被煙熏的窗戶和牆壁，以及破碎的窗戶。

據當地媒體報道，周二下午5點前不久，長風醫院的火災警報被拉響，半小時後火被撲滅。據中央電視台消息說，29名遇難者中，26人是病人，2人是醫院員工，1人是病人的親屬。據同一消息來源稱，仍在醫院的78名病人被轉移到西翼病區。

市政府稱，周三上午，在火災中受傷的39人仍在醫院。

這場火災是二十多年來中國首都最嚴重的一次。2002年6月，一家網吧的火災造成25名學生死亡。

在社交網絡上，病人躲在醫院門前的空調機上逃命，或者在跳樓前緊緊抓住床單的圖片在網絡四傳。

在中國社交網絡微博上，網民們周三抱怨圍繞這場火災而迅速實施的網上審查制度。網上有人指責，"這麼多人死了。這是一個重大的安全事件，奇怪的是它不像一個名人侮辱另一個名人的閑話花邊那樣受歡迎。"另一個人說："他們已經在社交網絡上把這一火災從搜索中刪除，而且刪禁乾淨徹底。

法新社說，在中國，致命的火災是相當普遍的，因為安全標準差，負責執行的官員腐敗。但在北京，這種災情則比較少見。2022年11月，新疆西北部地區首府烏魯木齊的一棟住宅樓火災造成10人死亡，引發了民眾對清零健康限制憤怒，這些限制被指責阻礙了新疆大火的救援。

同樣在11月，有38人在中國中部的安陽一場工廠火災中死亡，當局指責員工處理不當。