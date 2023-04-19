宋濤會見中華奧委會主席盼維護奧運模式

台灣/中國/體育

台灣的「中華奧委會代表團」日前赴大陸參加兩岸體育交流座談，大陸國台辦主任宋濤17日會見中華奧委會主席林鴻道一行指出，希望中華奧委會繼續維護「奧運模式」，並稱要讓台灣運動員在今年九月的杭州亞運會上，感受「家的主場」氛圍。

廣告 繼續瀏覽後續

中華奧委會主席林鴻道則表示，此行反映了各界對兩岸體育交流儘快恢復的期待，他並指出，宋濤全程以「中華台北奧委會」稱呼台灣的代表團，而非大陸媒體常用的「中國台北奧委會」。

大陸所稱的「奧運模式」，台灣稱為「奧委會模式」，是以「洛桑協議」為基礎，規範中華奧委會的英文名稱是「Chinese Taipei Olympic Committee」。台灣的中華奧委會與大陸的中國奧委會並於1989年在香港簽署協議，台灣體育團隊及組織前往大陸，都稱為「中華台北」。

2021年7月東京奧運舉行前，台灣著名田徑運動員紀政發起公投案，推動將奧委會名稱「中華台北」改為「台灣」，要用台灣代表團的名義參加東京奧運，最後不同意票共有577萬、占54.8%。公投結果雖否決了提案，但也引起北京當局高度關注。宋濤這次表達，希望台灣繼續維護「奧運模式」，顯示大陸方面不樂意見到更名案再度發生。

宋濤這次會見林鴻道，大陸國台辦網站的標題是「宋濤會見中國台北奧委會參訪團」。但據了解，在會見過程中，宋濤都以「中華台北奧委會」稱呼台灣的代表團。

宋濤指出，多年來大陸奧委會與台灣方面建立有效機制，在兩岸體育交流合作中發揮主要作用。他說，「事實證明，只要認同『九二共識』政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢」；他希望中華奧委會繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，在兩岸體育交流及重大國際賽事中發揮積極影響和作用。

他還表示，第19屆亞運會將於今年九月在浙江杭州舉辦，陸方將秉持「兩岸一家親」的理念，讓台灣運動員在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。

中華奧委會主席林鴻道則表示，體育是兩岸交流合作的先行領域之一，這次訪問大陸，反映了大家對兩岸體育交流儘快恢復的期待。台灣運動員將參加今年在大陸舉辦的重要賽事，希望台灣選手能夠得到更多的關心和鼓勵。

杭州亞運原定去年9月10日到25日舉辦，受疫情影響，延到今年9月23日到10月8日舉行。