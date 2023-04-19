抗議上海封城的26歲示威者逃到德國，決定發聲

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去年11月，HUANG Yicheng 參加了一場反疫情封城抗議活動。當時他在上海，逃離警察抓捕的經歷讓他感到茫然又恐懼。逃脫逮捕的四個月後，這名26歲的年輕人逃往德國，在漢堡通過路透社發聲，支持仍被拘留的抗議者。他是第一批公開透露自己身份的人之一。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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03:00 HUANG Yicheng，攝於德國漢堡 © Reuters

路透社表示，HUANG Yicheng還清楚地記得11月27日晚上，他在上海市中心的烏魯木齊路附近看到大約400至500名抗議者。“抗議活動最初是和平的，示威者高喊口號並舉着白紙作為他們不滿的象徵。但入夜後，警方開始暴力逮捕抗議者，場面迅速變得混亂”。

“我被倒放過來，下巴貼在水泥地上。我的鞋子和眼鏡丟在了烏魯木齊中路。那一分鐘是我一生中最害怕的一分鐘”。

之後，他坐上了一輛滿載其他被拘留抗議者的警車。在車裡，他目睹了警察掌摑和毆打幾名女性抗議者。他設法在混亂中悄悄溜了出去。回到街上，HUANG奇蹟般地遇到了一位熟人，熟人將他帶到了遠離抗議地點的安全地，他從那裡打了一輛出租車返回家。

抗議結束後，HUANG一直保持低調，等待德國簽證到來之際“生活在極度恐懼”中。最終，他在2023年3月下旬離開了中國，警方沒有聯繫他。目前他正在德國讀研。

然而隨着時間的流逝，HUANG表示他出現了一種強烈“倖存者的內疚感”：“為什麼他們要入獄而我自由了？我認為入獄的人可能是我。很有可能現在入獄的是我（如果我留在中國的話）”。

路透社引述維權組織和律師等人的消息稱，在抗議活動發生後，數百人在中國全國多個城市走上街頭，警方立即審訊並拘留了數十名參與者。許多人只被關押了不到24小時，或在被拘留數周後獲釋。但路透社表示，自己無法獨立核實有多少抗議者被警方拘留或被起訴，多少人仍被拘留。中國公安局沒有對路透社的詢問做出回復，路透社也沒能聯繫上北京和上海的公安局。去年12月，中國國家主席習近平告訴來訪的歐洲官員稱，“沮喪的學生”是當時抗議活動的幕後推手。