歐盟稱嚴重關切中國當局逮捕維權人士

中國/逮捕維權人士

歐盟19日稱對中國正式批捕兩名著名的中國人權活動人士表示嚴重關切，歐盟並呼籲立即釋放他們。此前他們是上周在北京試圖與歐盟官員會面時被逮捕。

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歐盟嚴重關切中國逮捕維權人士。據路透社今天報道稱，歐盟發言人周二晚些時候在給路透社的電子郵件回復中表示，中國維權人士余文生和許艷在上周四與來訪的歐盟官員會面前不久被拘留已經是不可接受，而上周六中國當局對他們的正式逮捕更是引發歐盟嚴重關切”。

該發言人說，“歐盟要求中國當局立即無條件釋放他們。”發言人說，“中國對人權活動人士和律師的持續打壓是歐盟眾所周知的關切，我們在各個層級都提出了這一問題。”

中國當局尚未證實這對已婚夫婦被拘留的消息。

在周三的新聞發布會上，當被問及中國維權人士余文生和許艷被捕一事時，中國外交部發言人汪文斌沒有直接提到兩人，而是說“中國當局依法辦案”，還稱中國反對干涉內政。

55 歲的余文生是一位人權律師，去年被以“顛覆國家政權”罪名遭判監四年。他是 2015 年對律師鎮壓行動中被捕的 300 多名維權律師和活動人士之一。他的活動家妻子許艷為他的釋放進行奔走，並聲稱他在拘留期間遭受酷刑和健康狀況不佳。當局否認酷刑指控。

余文生與許艷兩人因“尋釁滋事”而被正式逮捕，這是當局對持不同政見者通常使用的一種模糊指控，對於更嚴重的案件，最高可判處 10 年徒刑。

據知情人士透露，這對夫婦原計畫與來訪的歐盟亞洲高級外交官韋根、歐盟駐華大使阿爾比納納以及中國民間社會代表會面。

歐盟駐北京代表團周五表示，另外三名人權律師王全璋、王宇和包龍軍也已被軟禁。

據不願透露姓名的消息人士稱，有兩名中國律師成功參加了周四的會見。