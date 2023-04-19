法國警方稱抓獲一起華人洗錢案

法國/中國/洗錢

法國巴黎北部一家法院審理一樁跨境洗錢犯罪案。一位接近此案調查和博比尼檢察院的消息人士今天表示，六名男子因涉嫌通過一家進出口公司向中國轉移3600多萬歐元而被指控洗錢和隱瞞工作。

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據法國博比尼檢察院檢察官辦公室說，其中四名年齡在35至49歲之間的男子被收監，另外兩人在司法監督下被釋放。法新社說；這證實了《巴黎人報》此前關於這一案件的報道。

此案是在Bercy法國財政部的反洗錢部門Tracfin發出關於向中國轉移大筆資金的若幹警報後立案的。巴黎司法警察屬下的金融研究和調查大隊（BRIF）進行的調查，發現該案寄往中國的資金超過3600萬歐元。據一位接近調查的消息人士透露，這個洗錢系統已經存在有時，包括將 "那些有現金的人和需要現金的人 "串聯起來。

據法新社說，位於巴黎北郊奧貝維利耶（Seine-Saint-Denis）的成衣批發商所在的Cifa（法國西部國際中心）的一家進出口公司的經理充當了中間人。

具體來說，是通過網絡來向涉案公司存入他們非法現金，再從國外開設的賬戶中收回資金。涉案公司從轉賬中抽取傭金。涉案公司開具假髮票，再通過在德國等地開設的相關賬戶向中國彙款。

在調查過程中，警方從歐洲銀行賬戶中查獲了150萬歐元，此錢正準備彙往中國。

據一位接近調查的消息人士透露，4月3日開展的大規模反洗錢行動導致涉案的8人在巴黎地區被捕，並搜查到了17.2萬歐元的現金和從銀行賬戶中繳獲的約140萬歐元以及汽車和豪華手錶。

消息稱，可能還會有新的發現致使其他涉案人遭拘捕。