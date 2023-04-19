法新社稱台灣人在準備戰時急救應對

台灣/中國

這是一幅2023年4月11日拍攝的插圖，圖中展示的中華人民共和國和中華民國國旗前可以看到士兵的微型模型。

台灣面對中國軍事壓力是不可避免與現實的話題。在不到12個月的時間裡，烏克蘭的戰爭和中國的兩次大規模軍事演習終於使台灣2300萬居民中的許多人相信有必要為最壞的情況做準備。也像越來越多的台灣人一樣，法新社採訪醫生林育廷稱他犧牲部分周末時間來參加民防訓練，以防中國入侵台灣時能應對。

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法新社今天自台北報道稱，台灣醫生林育廷認為， "當戰爭可能性存在時，我認為你必須做好準備。"45歲的林醫生在台北的庫瑪學院接受培訓。她說："除了上前線，還有其他有用的方法。" 她說，她的兩個孩子，12歲和8歲，也應該知道如何在戰時危機中學會反應。

培訓課程非常實用：如何有效地找到最近的防空掩護洞，或者在疏散時如何最好地準備一個應急包。

他們還學習處理來自中國的虛假信息，如1000枚導彈可能同時轟炸台灣，或5萬艘中國軍艦將在台灣海岸登陸這一類的恐嚇信息。課程負責人解釋說，他們正在建立一個 "第一道心理防線"，以抵禦中國旨在對台灣的民主制度及台灣防禦能力提出質疑的故事。

為期一天的課程費用為1,000台幣約30歐元，教授急救方法，包括如何在傷口上使用止血帶或消毒敷料。

為了傳達應對信息，培訓人員使用了俄羅斯導彈襲擊烏克蘭居民樓的圖片，甚至是史蒂文-斯皮爾伯格的電影《拯救大兵瑞恩》的節選。

據林醫生說，大家都想來聽課，“要獲得一個座位非常困難。我認為這部分是由於烏克蘭戰爭引發的原因與效應。”

自2022年1月以來，這所學院已經接待了10,000人，每期新課程的桌位在幾分鐘內售罄。台灣人希望更好地應對重大攻擊的願望也反映在平民參與空襲模擬和設計中國可能入侵的指南上。

法新社說，台灣的一些富豪為該培訓計畫提供了資金，這些富豪也為台灣的軍事預算注入了數百萬美元。其中包括台灣最成功的商人之一、微芯片製造商聯合微電子公司（UMC）的創始人羅伯特-曹。該培訓制定了300萬台灣人聽課的目標，並打算在今年夏天通過在線課程加快這一進程。

台灣的此類戰時應對課程最近開設了全部由女性組成的計畫，一名負責的台灣人說，報名參加軍事演習的女性比男性多，她們認為已經不得不參加軍事演習。不願透露自己姓氏的家庭主婦賴某將丈夫和兩個孩子留在家中，她自己來學習民防知識。她說，“如果戰爭爆發，我會在後方。但我參加這個課程是為了知道我可以做什麼來幫助別人。”她認為，"我必須確保我知道該怎麼做，才能保證我的孩子的安全。"

37歲的會計於巧玲則在5月參加了射擊課程之外的培訓，稱她以此來保衛她的父母。她說， "如果發生戰爭，我將用槍來保衛我的家園。我照顧我的父母，他們已經超過60和70歲了。我有責任保護他們。" 她認為，"我們必須做好充分準備，而不是逃避現實。"