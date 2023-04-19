紐約唐人街居民談中國秘密警察局一案

中國海外秘密警察局案

61歲的盧建旺和59歲的陳金平分別是“美國長樂公會”的會長和秘書長，兩人涉嫌在曼哈頓唐人街區經營一個中國“秘密警察局”，被控在不通知美國政府的情況下密謀充當中國政府代理人、妨礙司法公正。他們在布魯克林聯邦法院初次出庭後被保釋。檢察官稱，“海外警察局”是中國政府鎮壓海外異見人士的新舉措。對此，在紐約華人街住了60多年的社區活動人士CHAN Karlin對路透社表達了自己對異見人士被監視、聯邦調查局工作方式等的看法。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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02:10 紐約唐人街社區活動家CHAN Karlin © Reuters

CHAN Karlin對聯邦調查局周一（4月17日）逮捕兩名紐約居民“並不感到特別驚訝”。他解釋道：“沒有什麼真的讓我感到驚訝。人們確實密切關注持不同政見者，無論是通過非營利組織，還是通過什麼其他的方式……很多國家都這樣做”。“我認為他們（中國異議人士）可能一直都知道自己被監視。比方說，如果你是一個高調的持不同政見者，你來到美國，美國給你庇護，你會意識到你會被跟蹤的”。

CHAN Karlin還表示：“多數移民到美國只是想讓自己過上更好的生活。他們不參與這種政治活動。我的意思是，反正我沒有讓自己捲入中華民國和中華人民共和國之間這種揪扯。的確有些人對這些事情比較在意，但大多數人對這種事不會太過在意。 我的意思是，你沒有做任何壞事，就沒什麼可擔心的”。

對於監控，他認為：“在我們這個國家，無論我們走到哪裡，都有人看着。有交通攝像頭、每個商業街都有攝像頭。你可以走出家門，步行五英里，監控攝像頭幾乎可以記錄下你走過的每一步。所以你知道，你一直都在被監視着。我們生活在人工智能時代，監控攝像頭的時代。監控攝像頭有時是必要的，但有時的確會被人所濫用...我希望我的床底下沒有麥克風”。

對於本案的調查，他指出：“我對FBI非常有信心，他們會做徹底的工作進行調查。除非有相當多的證據，否則他們通常不會進行逮捕。但有時調查的確也會出錯，因為比如之前有幾名知名的中國研究人員和科學家被捕的案例，他們被指控為中國從事間諜活動，然後一年半兩年後，指控被撤銷了。但他們的職業生涯已經毀了。所以，FBI在進行徹底調查時應該小心，而不是出於政治考量而跳到（結論）”。