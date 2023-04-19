美國有科技公司反對查禁TikTok

代表IBM、微軟和蘋果等公司的美國信息科技產業協會（ITIC）等團體，正在進行遊說，希望縮小參議院正在醞釀針對TikTok的一項法案範圍。這些科技公司擔憂，自己也可能受到這項法案牽連。科技企業的反對聲浪之大，可能使拜登政府無法完成對TikTok國家安全審查。

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彭博信息引述知情人士報導：先前以TikTok為中資所有為由而提出的禁止法案，只單獨針對TikTok一家公司，但上個月由民主黨議員華納和共和黨議員圖恩在參議院提出的法案，將讓商務部長有權評估國安風險，並有權禁止由中國或俄羅斯等敵對國家擁有或運行的任何技術，因此獲得拜登政府和兩黨的支持。

不過，一些科技公司卻警告，這項法案將使政府獲得影響範圍廣泛的新監管權力。科技公司主管表示，一旦這項法案通過，他們擔憂公司可能只因為一小塊硬件或一行程序碼，就得面臨國安審查，因為這些企業的大部分系統都包含一些中國技術。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問芮恩希表示，目前的法案將大幅擴張商務部長的職權，他說：“這基本上在主張，安全應當優先於經濟原理、一般的貿易規定，和一般的經商規則。如果我是一家高科技公司，我也會非常擔心。”

另據《紐約時報》報道：聯邦行政及立法機構揚言查禁短影音平台TikTok，主要理由在抖音是中國字節跳動公司旗下分公司，有危及美國國家安全之虞，但律師賈弗(Jameel Jaffer)投書《紐約時報》指出，政府若執意要關掉抖音，勢必還要過憲法修正案第一條保障言論自由這一關。

辯論查禁抖音一案，憲法第一修正案未受到更多關注，可能在字節跳動乃是中方公司，無法主張憲法言論自由權，但若撇開公司的權利問題，使用平台的有1億5000多萬美國人，他們在抖音張貼、消費，無疑就在使用第一修正案的賦予的權利。