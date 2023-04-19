英國政府承認對中國海外秘密警察局可能偷在有不安

英國/中國/秘密派出所

針對英國《泰晤士報》昨天發表的一篇關於中國人充作秘密警察的報道文章，英國政府周三表示，正在極其認真地對待可能存在的在英國境內運作的中國秘密警察局威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

英國《泰晤士報》是在周二18日發表了一篇關於音譯為林瑞友的中國人行跡文章，這位林姓中國人是一名在倫敦南部克羅伊登區經營食品配送業務的商人，據稱他還作為一個未申報的中國秘密派出所的行使“秘密警察職能”。該文件詳細介紹了他與英國執政的保守黨的聯繫，並展示了林姓先生與前首相鮑里斯-約翰遜以及特雷莎-梅合影的照片。泰晤士報還稱，這位中國商人與中國共產黨關係密切。但林姓先生否認為中國工作。

據英國內政部說，關於據稱未申報的中國秘密警察局在英國運作的報告顯然非常令人擔憂，我們會非常認真地對待。

法新社引述消息稱，這些秘密警察局單位將允許中國公民執行某些行政任務，但也會被用來追捕反對者。

英國內政大臣克里斯-菲利普告訴國會議員，任何脅迫、恐嚇或非法遣返個人的企圖都是不能容忍的。他說，中國和其他一些國家的政府正試圖壓制他們在國外的批評者，破壞民主和法治，推進他們自己的地緣政治利益。

在人權組織 "保障衛士 "去年詳細介紹了此類秘密警察局的存在後，英國內政部和倫敦警方對此事展開了初步調查。

這個總部設在馬德里的非政府人權組織的活動主管勞拉-哈特告訴法新社，林姓先生與中共機構有 "明確和可證明的聯繫"，並呼籲啟動調查。

針對《泰晤士報》的文章，中國駐倫敦大使館表示，中國方面已經 "多次重申，中國沒有在國外設立所謂的警察局"，並批評英國媒體做出 "錯誤的指控"。據中國使館稱：“中國堅持不幹涉他國內政的原則，嚴格遵守國際法，尊重所有國家的主權。”

法新社說，在英國媒體披露這些消息的同時，美國當局周一宣布逮捕兩名男子，他們與聯邦警察對紐約的一個非法中國 "警察局 "秘密機關的調查有關。案中包括中國政府官員在內的幾十人也被指控犯有網絡騷擾罪。

中國政府星期二指控美國的司法行動是“誣陷”和"政治操縱"。