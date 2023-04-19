9中國人中非兇殺案：瓦格納與反叛組織誰是兇手？

中國/中非/9人遭害

據中非共和國政府稱，對一個月前中非共和國一個金礦的9名中國工人被殺事件的調查證實，他們是被該國的主要反叛組織謀殺的。但該組織在襲擊當天就否認對兇案負責，他們指控是俄羅斯僱傭軍組織瓦格納乾的。

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據法新社今天報道稱，中國礦業公司黃金海岸集團的9名員工於3月19日在該國中部的欽博洛金礦的一次夜間襲擊中被槍手殺害。中非共和國官方立即指責反叛的變革愛國者聯盟（CPC），但該組織立即予以否認，並指責是俄羅斯準軍事團體瓦格納所為。

據中非司法部長Arnaud Djoubaye Abazène19日援引調查的最終報告說："暗殺的肇事者（......）無疑是變革愛國者聯盟的成員." 但報告沒有透露細節內容。

據聯合國和非政府組織稱，在班巴里這個地區，以及在這個世界上最貧窮的廣大中非國家的其他地區，自2018年以來，黃金和鑽石開採主要被與瓦格納關係密切或有聯繫的俄羅斯公司佔據，但也有一些中國公司擠入。

自2018年以來，數百名來自瓦格納的僱傭兵加入了已經存在當地的其他數百名僱傭兵，當時福斯坦-阿爾尚-圖阿德拉總統受到正在向班吉推進的叛軍組織的威脅，呼籲莫斯科出面拯救中非共和國訓練不足、一貧如洗的軍隊。

中非官方稱，中非共和國國家元首和中非人民感謝 "我們的俄羅斯盟友，他們成功地為我們解除了那些（謀殺）肇事者的武裝，繳獲了武器證據並擊潰了這些罪犯的殘餘勢力。"

中非司法部長在新聞發布會上說，他今天收到了特別調查委員會關於這九人 "暗殺事件 "的報告。他沒有透露報告的內容，也沒有允許記者提問。