中國官方對西方炒中國人口被印度超車不高興

中國/人口/印度

中國中央電視台今天譴責西方媒體在報道中國人口數量被印度趕超時，故意無視中國的發展，利用這一話題“唱衰”並鼓吹脫鉤。

廣告 繼續瀏覽後續

中國中央電視台抨擊西方對其人口下降的炒作。路透社今天引述中國央視措辭犀利的評論說，近年來西方媒體的潛台詞是，中國的發展陷入“大麻煩”，當中國的人口紅利消失時，中國將衰退，全球經濟也將受到影響。中國央視還說，“他們一路誹謗，中國一路發展，創造了人口眾多的經濟持續穩定發展的奇蹟。”

根據聯合國周三公布的數據顯示，印度正在取代中國成為世界上人口最多的國家，到今年年中人口將比鄰國多近 300 萬。

中國央視譴責的準星瞄準美國，指責“美國加緊遏制中國發展，鼓吹進一步脫鉤，從聯合國報告中找到了新的炒作點。”央視稱，西方簡單地將人口規模等同於發展成就。並說，“這種炒作缺乏對人口發展規律的基本認識。在人類社會發展的今天，出生率下降和生育意願下降是全世界面臨的共同問題。” 中國中央電視台說西方發達國家普遍面臨勞動力短缺等問題。

去年，中國人口六十年來首次下降，這一歷史性轉折預計將迎來公民數量的長期下降，對中國經濟和世界產生深遠影響。

路透社採訪北京的國貿商業區一位40 歲的從事金融工作的劉姓者說，印度人口超過中國是不可避免的現象，而且印度的經濟實力還將佔據主導地位。他認為，“中國的經濟實力會被超過，印度的人口增長對中國沒有任何重大影響。它對我們的影響也不大。”