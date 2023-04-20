中國釋放數名青年白紙抗議者

中國/新冠病毒/白紙抗議

至少有兩名中國婦女參加了在北京舉行的歷史性“白皮書”示威活動，要求結束對 COVID-19 的限制，她們的兩名朋友告訴路透社，她們在被拘留近四個月後於周三獲釋。另有消息報告其他兩名示威者也獲釋，離開拘留處，但未知他們是否處於被監視居住司法處置中。

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據路透社今天報道稱，11 月下旬在中國各地城市開始的抗議活動在中國國家主席習近平執政的十年中是前所未有的。消息人士此前告訴路透社，示威在幾天內被警方鎮壓，但抗議幫助加快取消延時三年嚴格的清零限制。

據維權組織、律師和這些人的朋友稱，抗議活動發生後，全國各地數百人走上街頭，其中許多人舉着白紙表示他們的不滿，警方立即審訊並拘留了數十名參與者。許多人只被關押了 24 小時或更短時間，或者在幾周後被釋放。

據當事人的兩名朋友透露，26 歲的圖書編輯曹芷馨和 27 歲的教師翟登蕊已於周三獲釋。

路透社說無法立即聯繫到這對夫婦發表評論或確定他們被釋放的原因。公安部和北京市公安局沒有立即回應置評請求。他們之前沒有對拘留髮表評論。

人權觀察報告稱，這對是去年 12 月被拘留的四名抗議者之一，他們被指控“尋釁滋事”，最高可判處五年徒刑。

曹芷馨在被拘留前不久拍攝了一段自己求救的視頻。該片段後來被朋友公開，並在網上廣為流傳。在其中，她提到她的幾個參加抗議活動的朋友被警察帶走了。

其他抗議者在官方報復的威脅下保持沉默，但一些人公開反對中國鎮壓基本上和平的示威活動。

據中央社今天報道稱，參與白紙運動曹芷馨等人被關押4個月後獲釋。中國非營利獨立媒體NGOCN Intl在社群平台推特（Twitter）發文，指據知情人透露，“白紙青年”曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪4人19日已離開看守所，但目前未知是否處於取保候審狀態。

她們因參與2022年11月27日的北京亮馬橋集會，被以“尋釁滋事”罪名逮捕，羈押於朝陽看守所。

報道引述英國廣播公司先前消息，在白紙運動中，許多被拘捕者受過良好教育，其中一些人曾就讀於英國和美國的大學，他們的身份包括作家、記者、音樂家、教師和金融業專業人士，不少是女性。他們並非活動人士，而是一群關注社會的年輕人，對人權和弱勢群體的權利感興趣。

路透社今天稱無法獨立核實被警方拘留或被指控並仍被拘留的抗議者總人數。