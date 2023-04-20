印度人口超越中國，北京市民怎麼看？

人口/ 中國與印度

在周四（4月20日）路透社的街采中，北京居民對印度超過中國成為世界第一人口大國的消息反應不一。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:06 印度人口超越中國，北京市民反應不一。 © Reuters

根據聯合國周三（4月19日）公布的數據，印度已超過中國成為世界上人口最多的國家；到今年年中，印度人口將比中國人口多出近300萬。

從事金融行業的40歲北京居民劉先生表示，他相信印度的人口增長不會對中國“產生重大的影響”。他解釋稱，如果看一下中國的經濟和軍事方面，我們比印度強，“這不是巧合”，“我們的經濟實力也仍將超過印度”。

但在衛生部門工作的36歲北京居民王先生認為，人口增長將使印度在其他領域超過中國，並最終超過美國，成為全球超級大國。他表示：“人口的增加帶來的就是創造經濟的能力的增加，創造科技的能力增加，包括其他各個方面的能力都會提升。這直接影響到的就會是印度的國際地位。通過人口的增加，有可能影響到的就是印度未來替代美國，成為世界第一強國”。“我認為印度未來在經濟方面，科技方面，軍事方面很有實力超越美國”。

根據聯合國的統計，印度人口在2023年中期將超過14.286億，略高於中國的14.257億。（路透社指出，此處統計的中國人口數字不包括香港、澳門和台灣）。

去年，中國人口數字下降，這是60年代的首次。這一歷史性的轉折具有重大意義，預計中國將迎來人口數字的長期下降，這對其經濟、對世界都將產生深遠的影響。