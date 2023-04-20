尹錫悅稱台灣有事是全球之事遭中國批不容置喙 韓國迅即召見中國大使強烈抗議

韓國/台灣/中國

韓國外交部20日向跑口記者團發送通知稱，第一次官（副部長）張虎鎮當晚在位於首爾的外交部大樓召見中國駐韓大使邢海明，就中方對韓國總統尹錫悅涉台發言作出的評論提出強烈抗議。

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據韓聯社今天報道稱，韓國外交部召見中國大使抗議中方評論韓國總統尹錫悅涉台發言。據張虎鎮指出，韓國總統提及國際社會反對依靠力量改變現狀的通行原則，而中國外交部發言人卻對此作出了無禮的評論，這是外交上的失禮行為。他強調，中方應努力不讓此次事件給兩國關係發展帶來不必要的障礙。

韓國外交部稍早前向媒體分發立場文件就中方評論韓國總統尹錫悅涉台言論一事表示，不得不指出，這一評論是令人質疑中國國格的嚴重外交失禮。

尹錫悅在前一天刊登的路透社專訪中就台海緊張局勢表示，這種緊張因試圖用武力改變現狀而造成，韓國和國際社會一道反對這種改變。台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像韓朝之間的問題一樣，其涉及範圍已超出本地區，只能將其視為全球性問題。

對此，中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會上表示，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心。

路透社的報道稱，韓國周四表示召見了中國大使，以抗議北京批評韓國總統尹錫悅在台灣問題上的言論。此舉是在中國對韓國總統尹錫悅接受路透社採訪就台灣議題發表言詞激烈反駁之後發生的。

尹錫悅在接受路透社專訪時表示，台灣緊張局勢加劇是因為企圖以武力改變現狀，他反對這種改變。尹錫悅稱，“台灣問題不僅是中國和台灣之間的問題，而且和朝鮮問題一樣，是一個全球性問題。”

據路透社稱，在中美競爭問題上，韓國領導人顯示謹慎行事，中國是韓國最大的貿易夥伴，但尹錫悅對台灣海峽的緊張局勢發言顯示更加直言不諱。