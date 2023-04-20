巴拉圭大選在即 反對黨總統候選人質疑與台灣關係獲益不夠引台北困惑

台灣/巴拉圭/中國

巴拉圭即將舉行總統大選。Efrain Alegre 領導中左翼的 Concertacion Nacional 聯盟，在本月底的選舉中與執政黨候選人 Santiago Pena 在民意調查中勢均力敵。Efrain Alegre質疑與台灣建交獲益不大引發台灣困惑。新聞評論警告巴拉圭與台灣邦交關係不排除有警鐘。

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台灣周四表示，對巴拉圭主要反對黨總統候選人質疑與台北保持關係的好處感到困惑。據路透社今天報道稱，此一爭議就在另一個拉丁美洲國家洪都拉斯斷絕與台灣關係，轉而與中國建交一個月後推燃。

阿萊格里Efrain Alegre批評巴拉圭目前與台灣的外交關係可以追溯到 60 多年前，這使得向全球主要買家中國出售大豆和牛肉變得困難，他並表示巴拉圭沒有從與台灣的關係中獲得足夠的利益。

台灣外交部長吳釗燮在台北對記者說，阿萊格里的公開評論“肯定引起了一些困惑”。吳釗燮稱，“但我們在巴拉圭的同事與政黨、陣營和候選人有着非常密切的聯繫。”他還說，“巴拉圭與台灣的關係源遠流長，這種關係也非常穩定。我們會盡最大努力與巴拉圭保持外交關係。”

據路透社說，巴拉圭是與中國宣稱擁有主權的台灣保持正式外交關係的僅有的 13 個國家之一，中國一直在加緊努力爭取台灣剩餘的盟友。

洪都拉斯上個月斷絕了與台北的關係，轉向北京。