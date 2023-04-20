梵蒂岡在與中國關係中的實質關切和香港主教的北京之行

天主教

北京 – 香港主教周守仁神父從4月17日開始訪問北京， 整個行程一共5天。星期一，他在北京的西什庫天主堂與李山主教一起主持了儀式。當天，周守仁主教呼籲北京和香港這兩個教區加強交流與合作，以便更好地理解對方。他還引述教宗方濟各的話說，路要一起走，要團結，不要分裂。

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周守仁主教訪問北京的目的：了解情況

法國世界報說，香港主教訪問北京的目的應該是去實地了解情況，然後向梵蒂岡報告。因為在2022年8月，北京任命了中國天主教愛國會的新的領導班子，他們要推動神學和聖經翻譯的中國化， 世界報說，其實是習近平化。

梵蒂岡與北京的關係中的兩個主要關切： 建交與主教任命權

就梵蒂岡與北京的關係，有兩個方面引人注意。第一個方面是梵蒂岡在北京設立使館的事。第二個方面是主教任命權的議題。

梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教2022年9月16日對意大利“信使報”表示，把駐把梵蒂岡駐香港的宗座代表處搬到北京，這事梵蒂岡一直在提的失去，他們在等北京的消息，可是沒有收到北京的答覆。宗座代表處的地位低於教廷大使館。但是如果從香港搬到北京，意味着梵蒂岡和中國恢復外交關係。

關於主教任命權議題， 梵蒂岡去年10月22日發表公告說： 聖座與中華人民共和國經過適當的協商和評估後，同意將2018年9月22日簽署，2022年10月22日首次續簽的關於主教任命的臨時協議有效期再延長兩年。

中國主教任命是北京與梵蒂岡的摩擦的焦點

主教任命過程中的矛盾時有發生。今年4月4日，中國把全國政協常委，天主教主教團主席沈斌從江蘇調任到上海，接任上海教區主教。梵蒂岡表示，是通過媒體的報道才知道沈斌正式上任的。中國把沈斌從江蘇調到上海也只是之前幾天才知道的。 中國主教團由中國政府領導，據天主教“亞洲新聞”報道，梵蒂岡教廷不承認中國主教團。

2022年11月，中國單方面任命彭衛照為江西輔理主教。梵蒂岡抗議說，這件事沒有體現梵蒂岡與中國雙方目前的對話精神，沒有旅行2018年9月22日簽署的關於主教任命的臨時協議。教宗希望類似事件不再發生，並期待有關當局就此予以適當的通告。

梵蒂岡與北京在主教任命上的摩擦程度有限

根據法國世界報引述亞洲天主教專家，人類學家 Michel Chambon 的說法， 彭衛照原來就是天主教地下教會的。把彭衛照任命為江西輔理主教可以看作是中國向梵蒂岡表達善意。 至於沈斌， 他是中國和梵蒂岡雙方都認可的主教。這不是任命一個主教，而是把一個主教從一個教區調動到另一個教區。

梵蒂岡對於中國主教任命的基本觀點

梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教對梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網表示：歷史告訴我們，在任命主教這一微妙且重要的問題上，聖座經常需要商定相關的程序，要考慮到一個國家的特殊情況。但在對教會實質和根本性的重大問題上，也就是說在任命合適及能勝任的牧師方面，從不馬虎。協議中規定的程序是經過仔細斟酌的，考慮到了中國歷史和社會的特殊性，以及教會今後在中國的發展。在這方面，我也要提到近幾十年來天主教會團體所經歷的許多痛苦，有時是令人心碎的情況。因此，考慮到國家當局所表達的要求和天主教會團體的需要，似乎是審慎而明智的。

2018年9月22日，聖座與中華人民共和國政府簽署了關於《主教任命臨時性協議》。這協議是“臨時性的”，因為我們仍處在一個試驗期。與以往那樣，如此困難和棘手的情況需要有適當的時間來實施，以能檢驗效果並找出能改進之處。此外，正如我們所知，再加上新冠疫情給雙方代表團的會面造成了可以理解的障礙，而代表團則是留意跟進和評估協議本身的執行情況。

基於這些原因，協議的有效期於2020年首次得到延長，現在又被再次延長兩年。教宗方濟各以決心、耐心和遠見，決意繼續這個行程，這不是幻想在人的尺度下找到完美，而是確實希望能確保中國天主教會團體，即使在如此複雜的環境中，也能有牧人的領導，他們應當得起且能勝任受託付的工作。

梵蒂岡關於主教任命的臨時協議有效期再延長兩年的考慮

梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教表示：協議的核心當然也與鞏固一種國家機構和文化方面的良好對話有關，但主要關係到在中國教會日常生活的實質性益。2018年9月22日，聖座與中華人民共和國政府簽署了關於《主教任命臨時性協議》。這協議是“臨時性的”，因為我們仍處在一個試驗期。與以往那樣，如此困難和棘手的情況需要有適當的時間來實施，以能檢驗效果並找出能改進之處。此外，正如我們所知，再加上新冠疫情給雙方代表團的會面造成了可以理解的障礙，而代表團則是留意跟進和評估協議本身的執行情況。

基於這些原因，協議的有效期於2020年首次得到延長，現在又被再次延長兩年。教宗方濟各以決心、耐心和遠見，決意繼續這個行程，這不是幻想在人的尺度下找到完美，而是確實希望能確保中國天主教會團體，即使在如此複雜的環境中，也能有牧師的領導，他們應當得起且能勝任受託付的工作。

歷史告訴我們，在任命主教這一微妙且重要的問題上，聖座經常需要商定相關的程序，使其考慮到一個國家的特殊情況，但在對教會實質和基本重要的問題上，也就是說在任命合適及能勝任的牧人方面，卻從不馬虎。協議中規定的程序是經過仔細斟酌的，考慮到中國歷史和社會的特殊性，以及隨之而來的教會在中國的發展。在這方面，我也要提到近幾十年來天主教會團體所經歷的許多痛苦，有時是令人心碎的情況。因此，考慮到國家當局所表達的要求和天主教會團體的需要，似乎是審慎而明智的。

梵蒂岡 ： 臨時協議生效以來取得的主要成果

梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教表示： 最初6次的主教任命是本著協議精神進行，並按照所規定的程序，即由教宗最後定奪。

首批6位“地下”主教也獲得了登記，因此他們的身份地位被正式化，作為主教得到政府機構的承認。這些看起來是小小的成果，但對於那些以信德眼光看待歷史的人來說，在因過去事件受到傷害的教會共融逐漸走向痊癒的進程中，它們邁出了重要的步伐。