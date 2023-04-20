歐盟及人權獎促中方立即釋放維權律師余文生夫婦

歐盟/中國/人權

2023年4月15日，中國維權律師余文生及其妻子許艷被北京公安以尋釁滋事罪刑事拘留, 歐盟及人權獎組織促中方放人。

中國維權律師余文生及其妻子許艷上周六被北京公安以尋釁滋事罪刑事拘留，歐盟對此表示「深切關注」，要求中方立即及無條件釋放兩人。

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曾於2021年頒發人權捍衛獎予余文生的恩納爾斯獎(Martin Ennals Award)昨(19日)亦發聲，要求中方立即釋放余氏夫婦。不過，人權團體「國際人權服務」(縮寫 IHRS)發言人Sarah Brooks在推特表示，從中國的人權紀錄看來，單是發聲並不足夠，必須採取行動，讓對方知道，打壓人權是不可接受的。有關帖文同時標籤歐盟對外行動署和歐盟委員會副主席兼歐盟外交和安全政策高級代表博雷利。

歐盟發言人Nabila Massrali昨日指出，余氏夫婦上周四(13日)應歐盟高層官員之邀，前往與歐盟訪華代表團會晤途中被扣，已是不可接受；二人在兩日後被正式拘捕，令人深切關注。她又說，眾所周知，歐盟關注中國持續打壓人權活躍分子及律師，並已在各個層面提出有關問題。

中國至今未承認刑事拘留余氏夫婦，外交部發言人汪文斌上周三在例行記者會上被問及二人被帶走一事時，沒有針對二人地回應，中國當局是依法辦事。

不過，歐盟駐華代表團上周五在社交網站表示，余文生與許艷在前往與歐盟駐華代表團會面途中，被中國當局拘留，另外三名異見人士王全璋丶王宇和包龍軍則被軟禁在家，代表團已就此向中國外交部提出交涉。及至星期日，本台獲得消息，余氏夫婦已被當局以尋釁滋事罪刑事拘留，但致電石景山八角派出所時，沒人接聽，其他傳媒以傳真查問，亦未獲回應。

「尋釁滋事」罪定義寬泛，是中國政府慣常用以對付異見人士的「口袋罪」，一旦罪成，最高可被判處十年監禁。

上述維權人士被捕或被軟禁，可能與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利和德國外長貝爾伯克訪華有關。他們在本月13至16日訪華三天，而五人則獲邀會晤，但根據許艷推特上的片段，兩人13日下午乘坐地鐵前往德國大使館途中，被多名便衣攔截，聲稱口頭傳喚二人，其後把二人帶到八角派出所。

現年55歲的余文生，曾因為中國2008年奧運的知識產權事宜作出貢獻而獲北京市律師協會頒發「律師行業奧運工作突出貢獻獎」，但因關注弱勢社群和為他們維權，近年被針對丶拘留或批捕，2018年因倡議修憲被捕，其後被裁定煽動顛覆國家政權罪成，判監四年，去年3月刑滿出獄。