美國眾議院通過“打擊境外不可信電信商法案”

美國眾議院周三（4月19日）通過了一項“打擊境外不可信電信商法案”（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act），以應對華為、中興等中國廠商電信設備在全球造成的安全威脅。眾議院以410:8的投票結果通過了該法案，兩黨各有4名議員反對，現在該立法將進入參議院。

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該法案指出，美國的國家安全受到美國盟友、合作夥伴和全球其它國家的電信安全所影響。鑒於移動網絡和互聯網的重要性，使此類服務極具誘惑力，容易成為“惡意影響和經濟脅迫的有效工具”。

法案寫道，基於這些企業與中共的密切聯繫，“華為技術公司和中興通訊公司（以及任何此類實體的所有子公司或附屬公司），都不應作為電信設備或服務的供應商”。

法案要求美國國務院，必須定期評估美國使館、使館員工，以及與美簽訂集體防禦條例國家的網絡安全，了解其使用中興、華為設備的情況，並酌情向各國提供“外交和政治支持”，支持可信賴的電信商，推動有利美國國安的基礎建設項目。

此外，法案還要求上市公司披露它們使用此類設備的情形。

該法案由民主黨眾議員蘇珊‧威爾德（Susan Wild）與共和黨眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）共同提出的。威爾德指出：“這項法案的目的很簡單：調查和應對中國電信公司在美國駐外大使館和我們親密盟友之間造成的漏洞。”

她說：“長期以來，中國電信巨頭作為中國共產黨的工具，對維吾爾族人民實施可怕的人權侵犯、進行大規模監視和間諜活動，並向世界各地的其它專制政權提供技術，但全世界對此一直袖手旁觀。”

共和黨眾議員布萊恩‧馬斯特（Brian Mast）在辯論中支持該法案，他說：“眾所周知，中共將其掌握的每一種工具都作為武器，無論是知識產權、氣球還是社交媒體應用程序。”

“這就是為什麼像華為這樣由中共控制的公司，會對我們的國家安全構成風險，以及為什麼我們不允許自己、盟友或夥伴，被華為這種看似低成本、國家支持的電信公司所欺騙。”

“它可能看起來很便宜，但事實是成本比許多人意識到的要高得多”，馬斯特說，“你付出的代價是讓中共完全控制你的電信數據……它可以而且會利用這些數據來對付你。中共對此毫不掩飾。”