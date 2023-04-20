華為巧得740 萬個硬盤 偷供者美國希捷今挨罰3億美元

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希捷科技控股有限公司稱已同意支付 3 億美元罰款，與美國當局就違反美國出口管製法向中國華​​為運送價值超過 11 億美元的硬盤驅動器達成和解。

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據美國商務部報告，美國希捷因向中國華為運送 700 萬個硬盤而被罰款 3 億美元。

據路透社報道稱，希捷在 2020 年 8 月至 2021 年 9 月期間將此批硬盤出售給了華為，違反 2020 年 8 月頒發的一項規定限制向中國華為銷售使用美國技術製造的某些外國產品。出於對國家安全和外交政策的擔憂，華為於 2019 年被列入美國貿易黑名單實體名單，美國要求減少向華為銷售美國商品。

這一處罰是美國當時採取的一系列行動中的最新舉措，目的是阻止中國獲得可能支持軍事、侵犯人權或以其他方式威脅美國安全的尖端技術。

據美國商務部稱，希捷在 2020 年規則生效後約一年內向華為出貨了 740 萬塊硬盤，成為華為的唯一硬盤供應商。據美國商務部表示，在新規定於 2020 年生效後，另外兩家主要硬盤供應商停止了向華為發貨。美國參議院商務委員會在一份關於希捷的 2021 年報告中表示，雖然他們的身份尚未確定，但西部數據公司和東芝公司是所稱的另外兩家。

美國商務部工業和安全局負責出口執法的助理部長馬修阿克塞爾羅德在一份聲明中表示，即使有法令在先，希捷繼續向華為發送硬盤驅動器。“今天的挨罰就是後果。阿克塞爾羅德說，行政處罰是該機構歷史上最大的一次，但尚沒有觸及至刑事案件。

不過，照希捷的解釋，他們在外國製造的驅動器不受美國出口管製法規的約束，主要還因為它們不是美國科技設備的直接產品。希捷首席執行官戴夫·莫斯利在一份聲明中說：“雖然我們認為在銷售有爭議的硬盤驅動器時我們遵守了所有相關的出口管製法律，但我們確定，現在挨罰是解決這個問題最好的行動方案。” .

在周三發布的命令中，美國政府批評希捷錯誤地解釋了外國產品規則，希捷要求僅評估這些產品製造過程的最後階段，而不是整個過程。

美國商務部稱，希捷在中國、北愛爾蘭、馬來西亞、新加坡、泰國和美國生產硬盤，並使用包括測試設備在內的美國設備，這當然都應該遵守美國規定。

據路透社說，去年8 月，美國商務部向希捷發送了一封文件，警告該公司可能違反了出口管製法。這封信開啟了大約八個月的談判。路透社在 10 月份爆料了這封收費掛號信。

希捷的 3 億美元罰款將在五年內每季度分期支付 1500 萬美元，第一筆付款將於 10 月到期。美國商務部同意對希捷合規計畫進行三項審計，並受到一項為期五年的暫停令，拒絕給予希捷出口特權。