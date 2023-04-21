世界氣象組織報告：氣候在持續變化 損失數十億美元

氣候變化/聯合國/生態環境

世界氣象組織4月21日周五發布年度報告稱，從山峰到海洋深處，2022年氣候變化均在繼續。乾旱、洪水和熱浪影響了各大洲，造成了數十億美元的損失。中國去年經歷了自有全國記錄以來範圍最廣、持續時間最長的熱浪；破紀錄的熱浪也影響了歐洲。

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《2022年全球氣候狀況報告》指出，由於吸熱溫室氣體達到了創紀錄水平，陸地、海洋和大氣發生了全球範圍的變化。就全球溫度而言，儘管在過去三年拉尼娜事件產生了冷卻影響，但2015-2022年仍是有記錄以來最暖的八年。冰川融化和海平面上升在2022年再次達到了創紀錄的水平，而且這一趨勢還將持續數千年之久。南極的海冰下降到了有記錄以來的最低水平，歐洲一些冰川的融化也達到了史無前例的水平。

氣象組織秘書長塔拉斯表示，溫室氣體排放在繼續上升，氣候也在繼續變化，同時，世界各地的人們在繼續遭受極端天氣和氣候事件的嚴重影響。2022年，東非的持續乾旱、巴基斯坦的破紀錄降雨以及中國和歐洲的破紀錄熱浪影響了數千萬人，導致了糧食不安全，推動了大規模遷移，並造成了數十億美元的損失和損害。

在這一年裡，與氣候和天氣有關的災害性事件導致了流離失所人口新增，並使年初時已生活在流離失所中的9500萬人中的許多人狀況惡化。

《全球氣候狀況報告》於2023年地球日之前發布。其主要結論呼應了秘書長古特雷斯在地球日的致辭。

古特雷斯說：“我們必須加快步伐。我們需要加快氣候行動，更深入、更快速地減少排放，將全球升溫限制在1.5攝氏度。我們還需要大規模地增加對適應和復原力的投資，特別是對那些對造成危機的責任最小的最脆弱國家和社區的投資。”

根據氣候報告：乾旱籠罩了東非。連續五個雨季的降雨量都低於平均水平，這是40年來持續時間最長的一次。截至2023年1月，在乾旱和其他衝擊的影響下，整個地區有2000多萬人面臨嚴重的糧食不安全。

7月和8月破紀錄的降雨導致巴基斯坦大範圍洪水。1700多人死亡，3300萬人受到影響，近800萬人流離失所。總破壞和經濟損失估計為300億美元。

在夏季，破紀錄的熱浪影響了歐洲。在一些地區，極端炎熱的天氣與異常乾燥的條件同時出現。在西班牙、德國、英國、法國和葡萄牙，與歐洲高溫有關的超額死亡人數總共超過15000人。

中國經歷了自有全國記錄以來範圍最廣、持續時間最長的熱浪，從6月中旬一直持續到8月底，導致了有記錄以來最熱的夏天，幅度超過0.5°C。這也是有記錄以來第二個最乾燥的夏天。

截至2021年，23億人面臨糧食不安全問題，其中9.24億人面臨嚴重的糧食不安全問題。據預測，2021年有7.679億人面臨營養不良，佔全球人口的9.8%。其中一半在亞洲，三分之一在非洲。