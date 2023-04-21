中國外長:台灣海峽兩岸都是中國的

中國/台灣

中國外交部長秦剛周五在上海說，台灣海峽兩岸都屬於中國的，中國維護其主權是正確和恰當的。

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路透社4月21日報道，中國外交部長秦剛星期五說，台灣海峽兩岸都是屬於中國的，中國維護其主權是正確和恰當的。

秦剛在上海的蘭亭論壇上發表上述言論，他在論壇上討論了從債務、全球經濟和台灣等廣泛的話題。

秦剛表示，"最近有一些荒謬的言論指責中國顛覆現狀，破壞台灣海峽兩岸的和平與穩定"。"這種邏輯是荒謬的，結論是危險的"。

秦剛說，"不是中國大陸，而是台獨分裂勢力和少數幾個企圖破壞現狀的國家"。"在台灣問題上玩火的人最終會都會被燒死"。

在台灣總統蔡英文與美國眾議院議長凱文-麥卡錫在洛杉磯會晤返回台北後，中國在這個自我統治的島嶼周圍舉行了軍事演習。

路透社說，北京將民主治理的台灣視為自己的領土，台北政府強烈反對這一說法，北京並經常譴責台灣與外國領導人和官員之間的高級別會議。

據法新社說，中國外長秦剛周五在上海一個外交論壇上說 "我們經常聽到一些奇怪的言論，聲稱中國正在藐視基於規則的國際秩序，試圖通過武力或脅迫單方面改變台灣海峽的現狀"。他說，"這種邏輯是荒謬的，其後果是危險的"。秦剛還抨擊西方對台海現狀的"定義"相當於"踐踏中國的主權"。

法新社說，歐盟、美國和七國集團都警告北京不可改變將台灣與中國大陸分開的台灣海峽的現狀，該海峽將台灣與中國大陸分開。