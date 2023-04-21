台灣建置第二陸軍擴編警察兩千名配備刺針飛彈維護重要基礎設施

台灣防衛

在2023年4月17日發布的這張講義圖片中，部署在美國第七艦隊行動區的伯克級導彈驅逐艦米利厄斯號（DDG 69）在一個未披露的地點進行台灣海峽過境行動。

為了因應中國大陸武力犯台時，台灣包括科技園區、發電廠、天然氣廠等關鍵基礎設施可能首先成為共軍佔領的目標，台灣內政部警政署已經決議，擴編保安警察第二總隊，並加以「軍事化」，大幅增加一倍警力達到4000人，分批接受軍事訓練後，配備重機槍及手榴彈、刺針飛彈等個人重型武器，儼然成為「第二陸軍」。

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台灣警政署的保二總隊目前只有三個大隊，主要負責台灣北中南三個重要科學園區、各地科技工業園區、三座核能發電廠，及各重要火力、水力發電廠，和永安液化天然氣廠等關鍵基礎設施的維安任務。

根據規畫，未來新的保二總隊將全面年輕化，警員及警佐都要50歲以下，警官則55歲以下，超過年齡就要強制調離，保持戰力。

訓練方式也將和目前台灣警方不同。據了解，未來初次派往保二總隊的官警，全都要40歲以下，先派去陸軍接受軍事訓練，熟悉基本單兵及班排城鎮作戰。同時學習操作各種輕型武器。包括機槍、手榴彈、刺針飛彈等。

知情人士指出，這個新計畫可能會在今年8月後開始實施，先增加700人以上，未來將會逐年增加，擴編到4000人，成為能夠獨立作戰的單位，分派到各重要基礎設施，進行維安任務。

為了因應與中國大陸作戰的需要，台灣的海巡署目前已經朝向「第二海軍」的方向調整，以便一旦發生戰爭，能迅速轉換為作戰單位。現在蔡英文政府顯然也打算把警政署轄下的警察大軍調整為「第二陸軍」。

今年三月底，台灣內政部在研議是否增設「保八總隊」，朝向「平戰轉換」時，已經引起警界反彈。警方痛批當初蔡政府推動年金改革，把警察退休金大砍一刀，如今卻要求「平戰轉換」，質疑是否要將警察退休待遇和撫恤比照軍人？