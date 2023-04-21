烏克蘭國防聯絡會議：盟國向烏克蘭運送坦克及軍事培訓加速進行

烏克蘭/美國/德國/援助

50多個國家組成的烏克蘭國防聯絡小組，在德國拉姆施泰因空軍基地舉行會議，重點討論進一步協調支持烏克蘭對抗俄羅斯。美國和德國4月21日周五宣布，美國製造的M1A1艾布拉姆斯主戰坦克即將運抵德國，烏克蘭士兵將接受操作艾布拉姆斯及豹式坦克的訓練。

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美國國防部長奧斯汀表示，會議集中討論三個議題，包括防空、彈藥和後勤等輔助手段，強調國際社會對烏克蘭的支持堅定並切實有效。

烏克蘭總統澤連斯基表示，現在是北約給予烏克蘭成員資格的時候。北約秘書長斯托爾滕貝格則表示，所有成員國都同意烏克蘭將會加入，但現在的主要焦點是如何確保烏克蘭取勝，如果沒有主權獨立的烏克蘭，討論成員資格並無意義。

路透社報道，德國周五宣布了一項協議，在波蘭建立一個中心，專門負責修復部署在烏克蘭的德國豹式坦克。

美軍參聯會主席米利在會後表示，“M1艾布拉姆斯坦克在交付之後將會有所作為"。

美國國防部長奧斯汀向媒體表示，艾布拉姆斯坦克將在未來幾周運抵德國，之後烏克蘭士兵將開始接受操作艾布拉姆斯坦克的培訓。

一位不願透露姓名的美國官員補充說，培訓將持續大約十周，數百名的烏克蘭士兵將接受培訓。

德國國防部長皮斯托瑞斯宣布，烏克蘭士兵在使用豹式坦克的培訓在波蘭展開後，將轉往德國進行，德國承諾的80輛豹1或豹2坦克將在下季度結束前完成交付。

盟國還向烏克蘭保證將繼續堅定不移支持烏克蘭，特別在防空系統及武器彈藥方面加強援助。