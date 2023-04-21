烏克蘭戰爭 為何中國將有機可乘俄羅斯弱勢？

中國新任國防部長李尚福近日首次出國訪問，地點選擇了莫斯科。 根據法國研究人員馬克·朱利安 (Marc Julienne) 博士在接受費加羅報的採訪時指出，李尚福莫斯科之行目的是“威懾西方國家”。

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中國國家主席習近平訪問莫斯科後不到一個月，他的新任國防部長就選擇了俄羅斯作為他的首次出訪國，周一17日？？？重申了他加強雙邊國防合作的“決心”。 李尚福在會見弗拉基米爾·普京時特別向其致意表示， “我們有着非常牢固的聯繫，超越了冷戰時期的軍事政治聯盟，”

法國政治學與國際關係博士朱里安(Marc Julienne)目前是法國國際關係研究所（Ifri）的研究員，負責該所亞洲中心的中國問題研究，並在 法國國家東方語言文化學院(INALCO) 任教。

費加羅報提問：針對李尚福作為中國國防部長首的次出訪，我們應該記住什麼？

馬克.朱利安回答： ——這是中俄雙邊關係延續性的一部分。 2022年2月4日，即烏克蘭“特別軍事行動”啟動前三周，習近平在北京會見普京。 兩國元首今年3月底在莫斯科再次會晤。 目的是在面對西方國家，尤其是美國時，中俄兩國建立極其密切和威懾性的夥伴關係。

費加羅報：中國國防部長表示，他“決心”加強與俄羅斯軍隊的合作。 那麼應該期待什麼呢？

馬克.朱利安：這些話與所發生重大事件的勸阻維度是一致的，但我相信有很大一部分是溝通交流。 這位部長承諾“促進軍事和技術合作以及軍事貿易”，但沒有任何具體的宣布，關於烏克蘭檔案或武器交易方面的任何具體聲明。

自烏克蘭戰爭爆發以來，所有的目光都集中在這一點上：中國可能在烏克蘭戰區向俄羅斯提供軍事援助。 美方已多次表達對此點的擔憂。 中央情報局局長說，他“確信”北京有意提供武器。 但目前還沒有證據支持這個想法。 從純粹分析的角度來看，在我看來，這似乎與中國的利益背道而馳，中國從俄烏衝突的一開始就表現出退縮的態度：不承諾調解，就不會冒險明確支持俄羅斯。

費加羅報：就目前來說，中俄雙方的防務合作目前包括哪些內容？

馬克.朱利安：當涉及到軍隊之間的訓練和訓練時，它仍然相對膚淺的。 在技 術合作方面，傳統上，俄羅斯向來是中國的主要武器供應國。 誠然，隨着中國的越來越d強大，國防工業的這種平衡將逐漸減弱，但今天莫斯科仍然是北京的主要武器供應商。 防務合作特別是朝這個方向繼續保持。

費加羅報：中國方面可以從這項合作中獲得什麼特別的好處？

馬克.朱利安：在我看來，中國更有可能利用當前俄羅斯的弱勢來談判取得國防武器成本上的優惠讓步，並從俄羅斯獲得新的武器轉讓和新技術。 範圍從空中預警雷達到太空科技空，包括反導彈和防空系統。 俄羅斯極其高性能的國土防空第三代地對空導彈系統 S-400系統已經轉移給了中國。

在我看來，在分析中俄關係時，這一點似乎被低估了。 中國經常利用俄羅斯的國力衰弱迫使其轉讓迄今為止不願提供的技術。

2014 年克里米亞戰爭後就是這種情況。在世界眼中，北京表明自己是打破弗拉基米爾·普京在國際舞台上明顯孤立的重要夥伴，而且表現出來的願望是公然的。 從那時起，兩國在能源、太空和國防領域達成了重大協議。

中國人不僅僅是為了俄羅斯的利益行事。 他們共同的對手是美國，他們共同的戰鬥對象是西方價值觀主導的國際秩序。 展示一個統一的反西方陣線符合他們的共同利益，其中加入了白俄羅斯或伊朗等幾個國家。 但是，在這次軍事合作中，我認為對外的展示甚於實際情況。