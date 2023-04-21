美國媒體報道：中國海外警察站遍布全球各大城市

中國海外警察站

2023年4月17日，在美國紐約市，61歲的美國公民盧建旺被指控密謀充當中國政府的代理人，幫助在紐約建立中國的 "秘密警察站"，在交完保釋金後離開布魯克林聯邦法院。

美國執法官員最近逮捕兩名涉嫌在曼哈頓華埠運作中國警察站的紐約居民，這類遍布美國各地的非法組織，不過是北京用來鎮壓海外異議人士的冰山一角。美國新聞網站《政治》（Politico）報導，何止美國，北京也在倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市廣設海外警察站。目前歐美的安全部門正在調查100多個這樣的機構。

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美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說：“這些秘密警察站暴露出中國公然無視且不尊重美國的規則。”他敦促拜登政府“根除這些侵犯美國主權的行為”。

“美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會”主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，中國秘密警察站使美國成為“獨裁者獵場”的風險增加。

總部位於西班牙馬德里的人權組織“保護衛士”（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在各國設立的這類機構已增至100多個。

德國政府上個月透露，北京拒絕遵守柏林對關閉境內兩個非法中國警察站的要求。希臘警方去年12月宣布，他們正在調查中國在雅典市中心的類似行動。荷蘭媒體去年10月報導境內存在兩個非法的中國警察站，荷蘭政府承諾將調查這些指控。愛爾蘭政府則於同月下令關閉都柏林一個類似機構。英國內政大臣菲利普（Chris Philp）表示，據報至少有3個中國非法警察站在英國運作，警方仍在持續調查相關情事。

保護衛士在報告中說，加拿大多倫多地區有4個這類據點，溫哥華地區有3個，蒙特利爾地區還有2個未列入名單。加拿大媒體上個月引述機密情報文件報導，北京曾干預加拿大2019年和2021年聯邦選舉，使中國在加拿大的潛在惡意活動成為熱門話題。

Politico報導，中國在海外的非法警察站並不容易被發現，北京將其設置在看似合法的企業或組織中，為他們的行動做幌子。當地的知情者也不願與當局聯繫，因為擔心中國政府可能會報復他們或在中國的家人。

“人權觀察”（Human Rights Watch）的中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）說：“我想一定還有更多，只是沒被列在公開網站上。”