習近平的中國式現代化在哪裡？

中國式現代化與世界

2023年4月21日，“中國式現代化與世界”藍廳論壇2在上海“世界會客廳”舉行。中國國家主席習近平的照片被投射在大屏幕上，中國外交部長秦剛宣讀了中國國家主席的賀信。

4月21日，站在北京當局的視角看，有兩件大事，一件是上海舉辦的『中國式現代化與世界』論壇，習近平致信祝賀。大約這個詞他已經說了一段時間了，宣傳要跟上，尤其能擴大到國際層面更好。

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另一個是習近平主持的中共中央深化改革會議。他在深改會上表示：“要把全面深化改革作為推進‘中國式現代化’的根本動力”。因此，兩個會議都與這個“中國式現代化”有關連。

然而，在上海召開的這個不知道到底多大程度“國際化”、號稱“80國政府、智庫、媒體代表參加”的“中國式現代化與世界”藍廳論壇上，“中國式現代化”似乎已然是一種模式，一種成就。習近平向這個論壇致賀信稱：中國“正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興。”而且，中國願意“以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇。”

但是，在同日舉行的中共中央深化改革會議上，卻讓人感覺這個“中國式現代化”即便在掌握着它的“版權”的中國，還需要通過“全面深化改革”來“推進。”因此，這個“中國式現代化”還處在某種摸索階段，還面臨著很大的難題。

在習近平的藍廳致信中，這個“中國式現代化”似乎很成熟，它的內涵大約就是習近平信中簡略提到的“符合本國實際、具有本國特色…..符合中國國情的發展道路”。

中國外長秦剛甚至在發言中宣揚：“中國式現代化版權屬於中國，機遇屬於世界”。秦剛沿着習近平的思路，只是在更加明白無誤地推銷中國式現代化。

官媒中央電視台發表評論詳解：中國式現代化“它不僅是中國推動強國建設、實現民族復興的康莊大道，也為全球發展提供了新機遇，創造了人類文明新形態，具有重要的世界意義和深遠的歷史意義。”

到底怎麼與世界“分享”這一機遇？以及怎麼體現它的“世界意義”？央視評論舉出的例子是：“今年全國兩會後，習近平主席成功對俄羅斯進行國事訪問，多國領導人和國際組織負責人紛紛來華訪問。在元首外交引領下，中國同各方多領域合作持續推進。連日來，從消博會到廣交會，從鐵路到港口，呈現一派繁忙景象，‘使者相望於道，商旅不絕於途’的盛況、‘舶交海中，不知其數’的繁華令世界矚目。”

分析人士指出，外界原本對中國能利用自己的影響力說服普京退兵存着些許希望，但習近平與普京在克里姆林宮的親密互動讓西方的希望變成幻象。法國總統馬克龍訪華時並非真正親華但欲凸顯戴高樂主義立場不合時宜強調歐洲戰略自主的一番言論也遭歐洲盟友批評，中國爭取歐洲的外交策略基本落空。

中國也許真正能夠“分享”中國式現代化成果的是“全球南方”，但是中國經濟萎靡不振，從今以後已經失去了把全球南方國家從“債務陷阱”中救出來的能力。

世界日報評論認為，“全球南方”國家其實並沒有真的選邊，追隨中國，他們都很精明，既樂意看到中國撼動美國，為自己創造更多空間，也希望美國與其他西方國家能夠與中國競爭，加強援助，如果中國真的覺得是萬國來朝，恐怕只是陷入自己的幻象之中。

但是央視評論堅信：“中國式現代化是對世界現代化理論和實踐的重大創新，打破了‘現代化=西方化’的迷思，為廣大發展中國家獨立自主邁向現代化樹立了典範、提供了全新選擇。”

分析認為，如果經濟上中國已陷入自顧不暇，“中國式現代化”從政治制度層面看，更難有多少吸引世界的魅力。這一模式實質上是一個專制的黨國合一的舊時代的模式，從世界發展潮流看，願意被一黨統治、控制的國家和人民越來越少。

同日，習近平主持深化改革會議，強調今年是“二十大精神的開局之年”，“要把全面深化改革作為推進中國式現代化的根本動力”，“穩大局、應變局、開新局”，“在新征程上譜寫改革開放新篇章”。但是會議的重點似在通過『關於促進民營經濟發展壯大的意見』，會議強調“要着力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙。”會議稱：“支持民營經濟發展是黨中央的一貫方針。”

這個會議透露出的信息是民營經濟真的到了要搶救的地步，問題就出在這裡。八零年代改開以來，民營經濟為中國創造了巨大的財富，但在習近平統治下民企受到嚴重創傷。BBC報道分析：近年來民營企業經歷了罕見的打擊：教育培訓行業被“一刀切”；互聯網巨頭們約談、退市、罰款、拆分；房地產企業們腳踩“三道紅線”後，債務違約，瀕臨破產，留下一地“爛尾樓”……不一而足，民企信心遭到嚴重破壞。

中國總理李強日前也向民企和外國投資者保證，中國政府將堅持發展民企並歡迎外資。三年清零，外交緊張，中國與西方國家關係趨壞，外國企業對中國望而卻步。

中國的經濟改革的確在八零年代以來至2010年代中期取得了世人矚目的成績，西方也一度對中國與世界接軌、甚至融合抱有希望，習近平上台後創造的強化獨裁直至廢除“廢除領導幹部終身制”的“中國式現代化”加速了逆反進程。

不過，4月21日習近平總書記主持的深改會議還在強調自己執掌政權的“黨的十八大以來”，“新時代十年”以來的功績：“沒有那個國家和政黨，能在這麼短時間內推動這麼大範圍、這麼大規模、這麼大力度的改革，這是中國特色社會主義制度的鮮明特徵和顯著優勢。”