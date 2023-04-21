英國副首相被控職場霸凌辭職 蘇納克受挫

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英國副首相多米尼克·拉布被指控霸凌行為於周五辭職，法新社稱，拉布辭職對首相蘇納克是一個打擊。拉布是首相蘇納克的盟友，在前首相約翰遜醜聞發生後，蘇納克曾承諾建立一個廉潔的政府。

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法新社消息，英國副首相兼司法大臣拉布（Dominic Raab）日前被指控霸凌同事，他在獨立調查結果出爐的24小時內即宣布請辭，成為最新一位因醜聞下台的蘇納克內閣成員。首相蘇納克已接受拉布辭呈。

拉布同時辭去司法大臣職務。他在辭職信中表示，他自認"有責任接受調查結果"，但他也強調報告"駁回其他指控，只有兩項指控對我不利"。

過去6個月來，已有3名部長級官員因個人行為離開內閣，這不僅有損於蘇納克為重振保守黨所做的努力，同時也使他非常難堪。蘇納克去年10月入主唐寧街時曾承諾要打造一個誠信廉潔的政府。

拉布辭職距離英國舉辦地方選舉僅剩下兩周，選前預測蘇納克所領導的保守黨將在選舉中遭遇挫敗。

在前首相約翰遜（Boris Johnson）醜聞纏身、前首相特拉斯（Liz Truss）因推出充滿爭議的經濟政策而在上任兩個月內旋風式下台後，最新這起事件對改善公眾對蘇納克政府的印象毫無幫助。

長達數月的調查中，聽取了來自3個不同部門的多名政府官員對拉布霸凌行為的指控。

政府官員對拉布的職場霸凌提出正式投訴後，拉布去年11月要求展開調查。他說他感到"有責任"接受調查的結果，但也堅決捍衛自己的行為。

他表示，這份報告已確認他在過去4年半期間，從未咒罵、大聲吼叫或對任何人進行人身恐嚇，並駁回除其中兩項以外的所有指控。

拉布在辭職信中對首相表示，這起事件會"讓那些在政府中推動變革的人產生寒蟬效應，最終將影響英國國民"。

英國廣播公司BBC援引獨立調查報告指出，拉布擔任司法大臣期間，曾有多次與政策官員會晤時，表現出"具有威嚇性的行為，以超過必要性或適當性的態度，提出批判性的反饋，並針對完成的工作提出不具建設性的批評發言（無論他的批評實際上是否合理），令人感覺受辱"。