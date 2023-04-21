菲律賓向美國傾斜 秦剛急赴馬尼拉補救

中菲關係與南中國海爭端

2023年4月17日，在菲律賓馬尼拉的馬拉坎南宮講話的菲律賓總統小費迪南-馬科斯。小馬科斯去年當選總統以來，不斷靠近美國，他將於5月1日訪問美國白宮，與拜登舉行峰會。

美菲正在進行兩國軍演史上最大的“肩並肩”聯合演習，中國外長秦剛周五抵達馬尼拉訪問，預計周六會晤菲律賓總統小馬科斯，後者將於5月1日訪問美國白宮，與拜登舉行峰會。

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美國白宮周四通報說，美國總統拜登將與菲律賓總統小馬克斯“將就如何強化兩國悠久的聯盟關係進行交流。”

杜特爾特擔任菲律賓總統時，雖與中國在南中國海主權問題上多有齟齬 ，但採取忍讓政策，新總統小馬科斯去年6月當選以來，與美國走得越來越近。

秦剛抵達馬尼拉，正巧美國與菲律賓舉行大規模聯合軍演，此次軍演投入18000官兵，始於4月11日，將持續到4月28日。

秦剛此刻奔赴馬尼拉，按照中國外交部發言人汪文清的說法，為了“強化互信”，這句話透露了目前正是兩國“互信”程度相當低的時候。

法新社報道說，中國與菲律賓都在南中國海爭奪主權，中方宣稱該片海域幾乎全部屬於中國，並對國際法庭2016年有關中國的說法沒有任何法律依據的裁決置之不理。

秦剛前任王毅曾於小馬科斯去年當選總統後與其會面，並稱小馬科斯的當選使得中菲關係“翻開新的一頁”，開創“兩國關係的黃金時代”。

不過，自那以後，小馬科斯越來越靠近美國，並將於10日後訪問白宮，與美國總統拜登討論“強化傳統的盟友關係”。

馬尼拉與華盛頓近日宣布，將共同在南中國海進行軍事巡邏。今年2月，菲律賓宣布，在美軍已有五個駐菲軍事基地基礎上，同意美軍再進駐四個新的菲律賓軍事基地。中國外交部發言人汪文清說，從美國在菲律賓新增基地的位置看，“其意圖不言而喻”。

四個基地中的三個可能位於菲律賓北部邊緣的呂宋島，這是唯一一片最靠近台灣的大片陸地。

其中兩個新基地臨近與北京有爭端的黃岩島和南沙群島，另外一個軍事基地位於卡嘉延省，距離台灣只有400公里左右。根據分析，一旦台海出事，駐紮在這裡的美軍將可動用導彈和火炮快速介入台海爭端。

法新社分析說，儘管菲律賓的軍事力量是亞洲最弱之一，但其臨近台灣以及周邊水域的戰略價值，在與中國發生衝突時，它將成為美國的重要合作夥伴。

小名叫 "邦邦 "的前獨裁者之子、去年當選的小費迪南-馬科斯總統正在尋求改善被其前任杜特爾特破壞的美菲關係。