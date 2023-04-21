香港四年後缺17萬勞工 立法會促以即日往返方式輸入粵省工人 評論憂重內地損國際化

香港/政治

在反修例運動後出現的移民潮，令香港在過去兩年流失超過10萬名勞動力，港府預計，四年後整體會欠17萬勞動人口，當局會容許適度有規範地增加輸入勞工，對於會否一如立法會通過的議案建議般，容許以即日往返香港及居住地的方式，容許不同行業聘請來自粵港澳大灣區的外勞，勞工及福利局長孫玉菡表示，會審慎及全面評估建議的可行性及影響。

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香港過往輸入的外勞，都以中國內地人為主，再加上港府近年不同的「搶人才」計畫，最終輸入的，亦大多是內地人，例如去年底推出的「高端人才通行證計畫」，截至2月已批出的8797份申請中，95%來自內地，且以畢業生為主，並非是年薪逾250萬港元的有才之士；即使是醫院管理局本月初特意飛赴英國招募醫生，亦只是發出逾100份有條件聘書，暫時有20人簽署，但未知最終有多少人會真的應聘來港，但另一面的大灣區醫療人才交流計畫，則鐵定會有300名廣東省護士在兩年內分三批來港，首批70人已經抵港，第二批100人最快會在年底來港。

引入人才如此側重內地人士，即使撇開為港人「換血」的質疑，仍會帶來另一問題，誠如新加報《聯合早報》18日的評論所提警告：「如果香港要維持國際化，就不能吸引單一來自內地的人才，必須要保持香港對海外人才的吸引力。」

面對移民潮後遺症之一的人手缺乏問題，立法會昨(20日)討論由身兼自由黨主席的批發及零售界議員邵家輝提出的「加快輸入人力，補充本港勞動力」無約束力議案，議案促請港府除積極培訓本地人才和吸納外來人才，也要「儘快為不同行業和工種從其他地方輸入所需人手」，並推出「『輸入大灣區人力計畫』，容許獲批工作簽證來港的大灣區內地城市居民即日往返本港工作地點及大灣區居住地，以全面補充本港勞動力，應付社會和經濟發展需要。」

議員立場壁壘分明，多名有商界背景的議員都強調，多個行業疫後均出現人手不足，影響香港的經濟復蘇，長遠更會削弱競爭力，急需輸入外勞。提出動議的邵家輝更進一步指出，各行業應以行業工資中位數作標準聘請外勞，亦應設輸入配額和工作簽證時限。至於效法澳門，引入即日往返的大灣區外勞，他認為可免影響香港的住屋壓力。

反對的聲音全部來自工會，他們質疑人力短缺源於欠缺積極鼓勵就業政策，亦憂慮擴大輸入外勞影響本地就業機會。當中，本身是勞工社團聯會秘書長的周小松議員說，現時已有「補充勞工計畫」輸入外勞，至於勞工顧問委員會的審批程序被指繁複，他不反對檢討，但現時「補充勞工計畫」下的26個不可輸入外勞的工種必須受到保護，因為那些都是入職門檻低的基層行業，工人議價能力低，很易被取代。他憂慮，一旦另闢途徑輸入外勞，很易因缺乏監管而被濫用，業界爭取改善待遇的機會更加渺茫。

他今天更在報章撰文，指容許外勞即日往返居住地會令香港的勞動市場陷入一個惡性循環，因為當僱主可以較低的薪酬水平聘用大量外勞，自然沒有誘因改善行業環境；結果令本地人更不願意入行，最終要繼續倚靠外勞維持行業運作。

但商界的林健鋒議員昨在議會內反駁，指勞工界不聽意見，只懂反對，只會令問題惡化。早年因建議最低時薪不多於20港元丶只及當年最低工資的七成而被罵的飲食界議員張宇人，更直斥「有工會代表將『輸入外勞』四個字妖魔化」，為僱主扣上刻薄的帽子。

這項沒有約束力的動議，最終在65人投贊成票丶9名勞工界議員反對的情況下獲得通過；另有4票棄權。

勞福局長孫玉菡在會上表示，疫情加上全球都在爭奪人才，香港勞動人口下降速度較推算跌勢更急，要靠相當多60歲或以上長者繼續工作，去年第四季的本地勞動人口才較兩年前減少10萬左右。面對勞動力短缺的現實，政府會在保障本地工人優先就業前提下，容許「適度和有規範地增加」輸入勞工。他又透露，當局年中會展開「優化的」人力資源推算，預計明年第三季完成，以便政府評估各行業人手短缺情況。

不過，社會一直有評論認為，港府一直迥迴避人才外流的根本政治原因，現在的做法是輸血，更重要是止血，改善環境及公平執政，減少人才外流。