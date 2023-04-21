100%入罪率下擬修例 容港府就國安脫罪案上訴 評論指或將觸及「寧縱莫枉」原則

香港/政治

港府日前公布的數據顯示，危害國家安全的案件，入罪率為百分百，但負責為香港政府作出檢控及法律草擬工作的律政司，仍然建議修訂條例，容許律政司就沒有陪審團審訊的高等法院國安案件，若被指定法官作出無罪裁決，可以「案件呈述」方式提出上訴。屬建制的資深大律師湯定驊指出 ，無罪裁決若被推翻，有機會發還重審，可能會涉及普通法下的「寧縱莫枉」原則，須予討論。

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律政司正就相關的《刑事訴訟程序條例》修例進行業界諮詢，兩個律師會均表示，該會屬下的專責小組委員會將詳細研究，適時提交意見。但有網台節目主持人表示，當局的修訂，反映北京並不滿足於百分百的安全係數，要做到百分之一千，他更質疑，在「國安大法」大旗下，有沒有人敢公開反對，預料議會亦會通過如儀。

根據律政司的諮詢文件，現行《刑事訴訟程序條例》下，如果被告獲三名國安法指定法官組成的審判庭裁定被告無罪，即使裁決理由可能有法律錯誤，控方也無權以「案件呈述」方式向上訴法庭提出上訴，與在下級的裁判法院或區域法院所作的無罪裁決，控方可以「案件呈述」方式提出上訴的做法不同，形容是「反常」，亦是一個「漏洞」，須予堵塞。

律政司認為，修例有必要性和正當性，可讓上訴庭有機會審視及糾正原訟庭審理危害國家安全罪案時所犯的法律錯誤，讓司法機關妥善履行防範丶制止和懲治危害國安行為和活動的職責，強調建議並無削弱被告權利。律政司強調，新建議不影響原訟庭陪審團案件，亦不影響「一罪不兩審」原則。

法律界人士解釋，屬於香港五級法院中第三級的高等法院，刑事案件一般由陪審團處理，英國普通法尊重陪審團制度及其裁決，故原訟庭審訊過去不設「案件呈述」，但《港區國安法》第46條訂明，律政司長可基於保護國家秘密丶案件具涉外因素或保障陪審員及其家人的人身安全等三個理由發出證書，指示原訟庭在沒有陪審團的情況下進行審理，結果出現其裁決不可以「案件呈述」上訴的情況。而事實上，至今在高院原訟庭審理的國安法案件，均在沒有陪審團的情況下由三名法官審理。

但該法律界人士補充，控方現時仍可以裁決有法律爭議提出上訴，即上訴方須提出法律原則有誤或有可爭議之處，方可獲法庭批出上訴許可。香港大學法律學院客席教授陳文敏向《明報》提出質疑，是否國安法被告一定要入罪才算沒有漏洞？

身兼缺如英國內閣的行政會議成員的資深大律師湯家驊今早在電台節目表示，修例合理，因為在現行安排下，控方可能要待法庭下次有案情相近的案件時，才可釐清法律觀點，糾正錯誤，若其間兩案相隔時間甚久，使觀點要相隔較長時間才獲釐清，並不符合法治和維護國家安全的原則。

他承認，修例有可能令無罪裁決的案件遭發還重審，從而推翻原來裁決，若此，或會涉及普通法下「寧縱莫枉」的重要原則，相信律政司未必會觸碰。他補充，如果原來裁決有法律錯誤，令罪有應得者逃離法網，亦不符合社會公義，故社會可討論是否可以適當干預「寧縱莫枉」的原則。