世界地球日：數千人倫敦集會 呼籲保護地球 反對政府不作為

英國/地球日/氣候/環保

世界地球日之際，數千人在英國首都倫敦集會，呼籲保護地球，針對全球暖化採取行動，反對各國政府"不作為”。全球的志願者則準備以植樹和清除垃圾，紀念第54個世界地球日的到來。

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今年的世界地球日是4月22日星期六。持續數周的極端天氣使得泰國氣溫飆升至新高紀錄，印度則被嚴酷熱浪侵襲，導致上周末一場頒獎典禮中至少有13人中暑死亡。

氣候科學家警告，全球平均氣溫在2023或2024年可能創下新高。

路透社報導，英國綠色和平組織（Greenpeace UK）共同執行董事哈密德（Areeba Hamid）周六在環保人士於英國國會外遊行時說，"氣候影響就發生在這裡"。部分遊行人士身穿綠色戲服與綠色褲子。

哈密德說，當她現在造訪家鄉印度德里，感覺就像是"把頭放進烤箱裡"，而2022年的倫敦熱浪就像是"一部反烏托邦電影"。"我們再也受不了"。

環保團體"反抗滅絕"（Extinction Rebellion）率領的倡議人士齊聚倫敦，配合世界地球日舉行4天"大行動"（The Big One）。

約有3萬人報名參加這場適合全家參與的集會遊行活動。"反抗滅絕"過去從事封路、潑灑油漆與打破窗戶等破壞行動，如今已改變策略。

全球舉辦各種活動替世界地球日暖場，羅馬和波士頓都有相關活動計畫，印度斯利那加（Srinagar）的達爾湖（Dal Lake）和佛羅里達州遭受颶風重創的卡拉維爾角（Cape Coral）也將有大型清掃活動。

美國總統拜登本週周早與世界領導人舉行會議時矢言要增加預算，以協助發展中國家對抗氣候變遷，並遏止巴西亞馬遜雨林的森林砍伐。

受到新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭、糧食短缺和美中關係緊張等危機影響，各國政府距離實現2015年"巴黎協定"（Paris Agreement）透過停止使用化石燃料來抑制氣候暖化的承諾仍差得遠。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告指出，地球溫度正朝向在2030年到2035年之間，比工業化前高出攝氏1.5度以上的方向前進。升溫1.5度為造成更具破壞影響的關鍵門檻。

IPCC表示，"為所有人確保一個宜居且永續未來的機會之窗正在迅速關閉"。"這10年做出的選擇與行動，將對現在和未來數千年產生影響"。