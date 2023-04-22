俄羅斯宣布驅逐20多名德國外交官 西班牙軍援烏克蘭6輛豹2坦克運往波蘭

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俄羅斯外交部周六宣布驅逐20多名德國外交官，莫斯科稱這是針對柏林"類似舉措的報復"。西班牙向烏克蘭提供的6輛豹2A4型坦克已運往波蘭。

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法新社消息，德國外交部證實，周六從柏林起飛的一架飛機上載有俄羅斯使館人員，但德國外交部沒有具體說明他們是否是被驅逐的俄羅斯外交官。

俄羅斯外交發言人紮哈羅娃周六向媒體表示，有“超過二十名”德國外交官被驅逐出俄羅斯。

俄羅斯外交部周六早些時候發表聲明，宣布在俄羅斯駐德國外交官遭受“新的大規模驅逐”後，將採取報復措施。俄羅斯外交部稱，

"強烈譴責柏林的行為，這些行在繼續破壞俄德整體關係，包括雙方外交層面的關係”。

俄羅斯還將限制德國駐俄外交使團的人數，並表示德國駐俄大使馮蓋爾（Geza Andreas von Geyr）已於4月5日收到上述措施的相關通知。

德國外交部周六向法新社表示，已經看到紮哈羅娃的聲明。德國外交部稱，德國政府和俄羅斯方面最近幾周一直在接觸，特別針對“減少在德國的俄羅斯情報部門人員”方面。

另據報道，根據船隻監測網站的資料，西班牙提供的6輛豹2A4型（Leopard 2A4）主戰坦克周六被運上貨船駛往波蘭，預計將轉運到烏克蘭，這是西方國家協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的部分軍援。

路透社報導，目擊者指出，這批德國製造的豹2A4型戰車和裝甲運兵車已在西班牙北部桑坦德（Santander）港口被運上一艘貨船。

這艘貨船駛往波蘭，運載的這批武器會再轉運至烏克蘭。預計烏克蘭將展開春季反攻。

西班牙國防大臣羅夫萊斯（Margarita Robles）本月表示，西班牙將軍援10輛豹2A4型坦克。除了貨船運送的6輛，西班牙軍方正在修理另外4輛。

美國今年1月承諾將向烏克蘭提供31輛M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）坦克，德國則承諾提供豹式坦克。北約組織國家已經承諾向烏克蘭交付48輛豹2型（Leopard 2）主戰坦克。報道稱，近期抵烏的坦克被認為將參與烏軍“即將到來的”春季大反攻。