法國學者分析達賴喇嘛視頻風波

中國-西藏

西藏宗教精神領袖達賴喇嘛因一段被稱之為“舌頭門”事件的視頻遭到網暴。而世界各地的藏人連日來憤怒地示威抗議，聲援達賴喇嘛。有法國學者認為參與網絡攻擊達賴喇嘛的網民讓狂熱取代了反思。

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4月22日，在巴黎法國國營電視台前面寬闊的平台上，近千名藏人聚集抗議，他們的代表對法新社表示，在電視台門前抗議，是為了抗議一些媒體和電視沒有盡到記者職責，反而在傳播中國的宣傳。

抗議者除了呼籲停止對達賴喇嘛的誹謗外，還認為這種對達賴喇嘛表示的敵意後面，有着北京當局的宣傳和操縱。而藏人流亡政府方面也稱，他們的調查顯示有“親中勢力”在網絡上瘋傳視頻並操弄輿論，意圖破壞精神領袖的形象，不容忽視這起事件的政治企圖。

這一網絡圍攻達賴喇嘛事件是由一段廣泛傳播的視頻引發的，視頻顯示，二月28日，在印度達蘭薩拉大昭寺的一場公開活動上，一名印度男孩詢問是否能擁抱達賴喇嘛，現年87歲的達賴喇嘛邀請男童上來給予擁抱，並親吻了男童。達賴喇嘛接着伸出自己的舌頭，對男孩說：“現在，你能吸我的舌頭嗎？”現場響起了觀眾的笑聲。

視頻廣泛傳播，達賴喇嘛因所謂“舌頭門”遭到猛烈攻擊。達賴喇嘛隨後在推特上向男孩和男孩的家人表示道歉，聲明中寫道：“尊者經常以一種天真和俏皮的方式同他遇到的人開玩笑，甚至是在公共場合和鏡頭前。”

法國東方語言學院教授、法國藏學家羅班（Françoise Robin）對法新社解釋： "這的確是達賴喇嘛的俏皮，藏族人中有一種說法，'吃我的舌頭'，這源於兒童和他們長輩之間的遊戲：當前者向後者要一點錢或甜食，而後者沒有什麼可給的，他們就說：'吃我的舌頭'。”她補充說：達賴喇嘛是 "他們的希望和驕傲"。這種網絡操縱給西藏人帶來的痛苦是難以衡量的。"

法國馬賽大學哲學家和社會學家拉斐爾·里奧傑（Raphaël Liogier）在世界報發表的文章首先申明，他既不是達賴喇嘛粉絲，也不是佛教信徒，但他認為，對前述視頻的狂暴反彈首先反應了網民缺乏思辨能力，讓狂熱取代了反思。

他對這段視頻的解釋是，達賴喇嘛以喜歡惡作劇而聞名。在他出生的安多藏區，有一種習俗，祖父母親切地給孫子孫女口對口餵食物。食物沒有了，如果孩子們還在不斷要求，祖父母就會伸出自己的舌頭，表示什麼都沒有了，喊道：“Che Le Sa！”（“吃我的舌頭”）。換句話說，“除了我的舌頭，我什麼都沒有了”。

“只是這位西藏宗教精神領袖，儘管他的英語說得相當好，但他用英語的字面意思說：‘吸我的舌頭’，而不是 ‘吃我的舌頭’，一字之差，似乎讓這句話帶上性的內涵。在我看來，這只是反映了網民的心態，或反映了這些網民缺乏領悟能力，或者如人們通常所說，這是一種‘心態錯位’。”

在里奧傑看來，這一段視頻的病毒式的瘋狂傳播不僅揭示了互聯網用戶缺乏反思性，而且產生了虛假信息，表面上看是無意的，實際上可以被有意識操縱。因為它產生了一種不可阻擋的大眾效應，砸向一個人或者一個群體身上，大眾效應通過不斷重複相同的非語境化的表達強加了一種“不可否認性”。

里奧傑舉例說，達賴喇嘛喜歡調侃，這並不是他的第一次 “不正確 ”的出場。這位西藏宗教領袖曾多次表示，他很可能轉世為 “金髮女郎”；換句話說，他的轉世不僅是個女人，而且是個西方人。這是為了惹惱北京嗎？

2019年6月，達賴喇嘛忍不住再次調侃，如果他的轉世 "比他更有吸引力"，那就更好了。假如以為這是一個帶有大男子主義氣息的不合時代潮流的笑話，那是網民不太掌握這樣一個政治背景：達賴喇嘛多次表示過，在中國控制的領土上無法找到他的轉世。

這位哲學家和社會學家總結說，這一事件所引起的憤怒證明了我們當代社會固有的空虛。