蘇丹持續內亂 沙特撤出第一批外國僑民

蘇丹/衝突/撤僑

蘇丹武裝部隊和快速支援部隊的衝突已經進入第二周，至今造成數百人喪生；蘇丹軍方周六稱，美英法中外交人員和公民將撤離喀土穆。沙特撤出第一批外國僑民。

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法新社援引現場人士報道，雖然夜間蘇丹首都喀土穆相對平靜；但周六白天，已經停水斷電的首都街區又傳來巨大的爆炸聲，對峙雙方持續發生交火，主要機場也成戰區。

蘇丹政府軍周六表示已開始協調派遣軍機，撤離美國、英國、中國與法國等國家的外交人員與公民。

蘇丹軍方表示，政府軍總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）已經與多國領導人談話，這些國家領導人要求蘇丹軍方協助安全撤離本國公民與外交人員。

軍方聲明稱，布爾漢已經同意"在未來數小時內"協助確保將這些國家人員撤離。英國、美國、法國與中國的公民與外交人員將從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）搭乘軍方運輸機離境。

法新社援引德國《明鏡周刊》報道，德國國防部長和外交部長周六召開了緊急危機會議，討論撤僑的可行性。周三，3架撤僑軍用飛機被迫返航。

數日以來，美國、韓國和日本已在蘇丹鄰國部署軍隊；歐盟也在考慮採取類似措施從蘇丹撤離其外交官和國民。

周六，沙特阿拉伯宣布進行自蘇丹內戰開始以來疏散平民的首次重大行動。沙特不僅撤出本國國民還協助撤離其他國家的國民。

據沙特外交事務部稱，包括沙特外交官及國民和外國官員在內的150多人已抵達沙特阿拉伯港口城市吉達。

沙特外交部在一份聲明中說，撤離行動是由沙特海軍在其他軍種的協助下完成，91名沙特公民和來自其他12個國家的約66名國民“安全抵達”。這些國家包括科威特、卡塔爾、阿聯酋、埃及、突尼斯、巴基斯坦、印度、保加利亞、孟加拉國、菲律賓、加拿大和布基納法索。

蘇丹軍方表示，沙特的外交使團已經撤走。

美國國防部本周稍早表示，正在額外派遣軍隊與裝備到非洲東岸的吉布提一處海軍基地，為可能協助撤離駐蘇丹美國使館人員預做準備。

美國周五表示，尚未打算髮動政府撤僑計畫，撤離蘇丹境內約1萬6000名美國公民，美國僅持續呼籲在蘇丹的美國人就地避難。

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利將軍在與蘇丹陸軍總司令布爾漢將軍的電話交談中，討論了在蘇丹的美國公民的安全問題，與此同時，鑒於蘇丹首都喀土穆和該國其他地區爆發戰鬥，華盛頓考慮撤離其大使館的可能性。

據世界衛生組織稱，蘇丹內亂已造成413人死亡、3551人受傷，但實際傷亡人數可能更高，因為許多傷者無法到達醫院。