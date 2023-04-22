視頻風波 藏人巴黎集會聲援達賴喇嘛

西藏

2023年4月19日，在印度新德里的一個機場外，藏族女孩捧着他們的精神領袖達賴喇嘛的照片，等待他的到來。

數百名藏人星期六在法國巴黎集會，支持達賴喇嘛，他在一段視頻引起爭議後，在社交網絡和媒體上遭到暴力攻擊。

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近千名藏人4月22日聚集巴黎，聲援因一段網絡廣傳的視頻而遭致攻擊的西藏宗教精神領袖達賴喇嘛。

聚集在法國國營電視台廣場上的藏人高呼“停止誹謗尊者!”“制止中國宣傳!”

法新社援引一名藏人社團的發言人說，藏人聚集在法國國營電視台所在地，旨在揭露“一些媒體和電視沒有盡到新聞記者的職責，反而在傳播中國當局的宣傳。”

示威藏人將近千人，其中有許多小孩，他們高舉雪山獅子旗，還有許多藏人高舉着達賴喇嘛的肖像。在數周前一段有關達賴喇嘛的視頻在網絡引發潮水般的敵意後，位於巴黎的6家藏人社團呼籲藏人聚集抗議。

這段視頻顯示，二月28在達蘭薩拉大昭寺的一場公開活動上，一名印度男孩詢問是否能擁抱達賴喇嘛，現年87歲的達賴喇嘛邀請男童上來並給予擁抱，並親吻了男童。達賴喇嘛接着伸出自己的舌頭，對男孩說：“然後，你能吸我的舌頭嗎？”現場響起了觀眾的笑聲。

視頻廣泛傳播，達賴喇嘛因所謂“舌頭門”遭到猛烈攻擊。達賴喇嘛隨後在推特上向男孩和男孩的家人表示道歉，聲明中寫道：“尊者經常以一種天真和俏皮的方式同他遇到的人開玩笑，甚至是在公共場合和鏡頭前。”

一些法國藏學專家也指出，“吃我的舌頭”源於藏人長輩和兒童之間的天真遊戲。絲毫沒有一些攻擊者所宣稱的“性意識”。

藏人行政中央司政邊巴次仁在新德里表示，視頻中顯示的達賴喇嘛天真無邪祖父式的親切舉止顯然被誤解了。他補充說，達賴喇嘛的精神修為已超脫世俗情慾享受。邊巴次仁強調，調查顯示有“親中勢力”在網絡上瘋傳視頻並操弄輿論，意圖破壞精神領袖的形象，不容忽視這起事件的政治企圖。

對於法國西藏社區來說，敵對的反應是 因"對視頻的錯誤解釋"引發。藏人團體在一份聲明中對一些法國媒體中 "流傳着斷章取義的說法感到遺憾。這讓法國和世界各地的藏人社區深感悲哀和受傷。”

連日來，世界各地的藏人集會抗議，聲援達賴喇嘛。