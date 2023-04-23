中國駐法大使盧沙野訪談失控輿論震驚

盧沙野失控事件

中國駐法大使盧沙野4月21日接受法國電視LCI專訪，在記者追問下，言論失控，竟然說出前蘇聯國家地位未定，毛澤東殺人是八卦等震驚法國輿論的話。法國外交開放學院創始人Thomas Friang在『星期天報』發表聲明，要求盧沙野立即公開糾正其言論，敦促法國政府召見盧沙野大使。

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失控

盧沙野大使接受法國LCI電視台記者Darius Rochebin專訪，話題包括馬克龍總統訪問中國、台海現狀，美中衝突，俄烏戰爭，中國人權。

主持人提問環環緊扣，步步深入，按照法國高等社會科學院教授Thierry Pairault的說法：大使先生最後“陷入死胡同”。

記者提出的一個問題是俄烏戰爭。記者問：“在您眼中，克里米亞，屬於烏克蘭嗎？”

盧沙野：“不一定，取決於我們如何看這個問題…..問題沒那麼簡單。”

主持人提醒盧沙野：“根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭”。

盧沙野稱，“根據國際法，這些前蘇聯國家不是實質的主權國家，因為沒有國際協議來具體定位他們的主權國家地位。”

記者追問：“按您的說法，這些前蘇聯國家的邊界還沒有畫定？”盧沙野：“不要再狡辯了”。記者問，“假如中國的土地被人截了一塊，有人說，不要再狡辯了…？”盧沙野突然停住，拿起水杯猛喝，掩飾尷尬。

盧沙野這番言論引起法國輿論震驚，法國外交開放學院創始人Thomas Friang表示，中國大使不僅否認我們的普世價值，而且質疑國際法。按此說法，14個前蘇聯共和國，聯合國的成員國，竟然被中國官員從地圖上一筆塗抹，難道法國能允許說，我們的歐盟政治集團成員，如亞美尼亞，阿塞拜疆，格魯吉亞，摩托維亞，烏克蘭沒有主權意義上的存在？我們能允許說，波羅的海國家，作為歐盟成員國，不是完整意義上的國家？

中國政府至少截至目前沒有公開承認克里米亞屬於俄羅斯，盧沙野此番表態是暗自超前，還是與北京有了溝通？無論如何，盧沙野否定14個前蘇聯共和國的主權地位引發憤怒。

立陶宛外長，拉脫維亞外長已立即要求中方作出解釋，收回盧沙野的言論。波羅的海三國已向中國政府提出抗議。

法國政治學者邦達茲指出，盧沙野的談話意外暴露了北京對俄烏戰爭的真正態度。法國歐洲議員Raphael Glucksmann表示，根據中國大使，沒有任何一個前蘇聯共和國根據國際法有着“明確的”地位，因此他們的邊界線是“無形的”，不可思議，還讓這個獨裁政權對解決烏克蘭危機有所貢獻？想象一秒種都不可能。

歐洲議員，屬於馬克龍執政黨聯盟的Nathalie Loiseau女士說，那些認為習近平政權如何關心國際法的人絕對要聽聽，只用幾句話，中國大使告訴我們前蘇聯加盟共和國都不是真正的主權國家。

國際戰略研究所(IISS)歐洲高級顧問，巴黎戰略研究基金會特別顧問，弗朗索瓦·海斯堡(François Heisbourg)說，我們都知道盧沙野大使的語言創造能力，(比如他攻擊法國學者小流氓、瘋狗)，忘記中國曾在1994年簽署烏克蘭無核化寫一首承認克里米亞屬於烏克蘭吧。

法國外交開放學院創始人Thomas Friang在『星期天報』發表聲明，要求盧沙野立即公開改正其言論。文章說，盧沙野在法國電視台LCI的訪談已超越外交，穿越眾多紅線，必須修正其錯誤。他認為，政府也應該傳召盧沙野，向其示意法國作為一個主權國家無論在倫理還是在戰略層面是如何運作的。

毛澤東殺人是“八卦”

引起輿論震驚的另外一個問題是盧沙野對毛澤東統治歷史的評論。記者提到戴高樂將軍1964年與中國建交，稱讚世界出現第一個非白人勢力，但是當時正是毛澤東掌權，記者說：“毛澤東是歷史上最大的罪犯之一，他流放、迫害、屠殺數百萬中國人”

盧沙野急忙辯解：“每一次您採訪我，總是要拿這些八卦來狡辯”。記者抓住不放，“毛澤東流放，迫害，殺害幾百萬中國人，您明白許多西方人的感情，他們認為戴高樂當時錯了。今天我們與中國打交道，是不是也有可能犯同樣的錯？”

盧沙野，“這是八卦，不公正，不正確。您念過書嗎？”，記者問，“數百萬人被毛澤東殺害，您認為這是八卦”：盧沙野說，“每一次你問我，都在過時的八卦上面狡辯。”記者再問：“習近平主席的家庭在文革中也是受害者，不是嗎？”盧沙野：“我在這裡不跟你討論這些八卦”。記者重複，“對於無數死亡的中國人，你用八卦來形容，這對古拉格的受害者，對中國勞改場的無數死亡者，這樣說是可恥的，您明白嗎？”盧沙野：“我來這裡不是與你來討論這些八卦。要講人權，在你們國家，在其他西方國家，存在着許多的人權問題”。

Thomas Friang認為，公然宣揚修正主義是不可容忍的，在問及維吾爾及天安門事件時，盧沙野竟然把這些歷史悲劇稱之為“這都是八卦”。作者認為，如果法國允許公開宣傳這一謠言，等於法國讓中國共產極權的受害者死亡兩次。

法國高等社會科學院主持“中國存在”專題講座的教授Thierry Pairault認為，這一訪談既展現了記者的智慧，他如何溫和地引導盧沙耶說出令人不可置信的事情，把他引向死胡同，同時也凸顯出官僚盧沙耶花言巧語也難自圓其說的尷尬。

法國戰略研究基金會學者Bruno Tertrais 評論，主持人冷靜，始終面帶笑容。讓中國大使徹底崩潰。我如果是北京政府，讓他搭乘下一趟班機立即回國。

經濟學家Dominique Reynié說，必須讚揚Darius Rochebin的工作，這一訪談是電視新聞報道的典範，法國媒體需要這樣。