中韓在台海現狀問題上繼續交鋒

台海兩岸與韓國

韓國總統周一開啟美國行，在他日前表示反對試圖以武力改變台海現狀、台灣問題是全球性問題之後，中韓外交關係持續緊繃，不斷交鋒。

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4月23日，中國外交部表示，副部長孫衛東已於4月20日就韓國總統尹錫悅有關台灣問題的言論召見韓國駐中國大使“嚴正交涉”。

孫衛東稱，韓國總統尹錫悅的言論“完全不能接受”，“中方表示嚴重關切和強烈不滿”。韓國駐華大使鄭在浩則回應，韓國一貫尊重一個中國原則的立場沒有變化。

根據路透社報道，韓國總統尹錫悅近日接受路透社專訪時談到台灣海峽有可能爆發戰爭時表示，圍繞台灣緊張局勢的升高是因為試圖以武力改變現狀，韓國和國際社會站在一起，絕對反對這樣的改變。尹錫悅還表示，“台灣問題不僅是中國和台灣之間的問題，也和朝鮮一樣，是一個全球性問題。”

中國外交部上周針對此批評稱，韓國應當謹慎處理涉台事務。韓國則認為北京言論不當，4月20日召見中國駐韓大使刑海明，就中方批評韓國總統的言論表示抗議。韓方認為，中方的做法是“嚴重的外交失禮”行為。

根據韓聯社報道，韓國外交部副部長張虎鎮表示，尹錫悅總統提到的是反對用武力改變現狀的通行原則，中方的相關批評是無禮行為。他強調，中方應努力不讓這次的事件給兩國關係帶來不必要的障礙。

尹錫悅總統定於4月24至30日對韓國最重要的盟友美國進行為期七天的國事訪問，屆時尹錫悅將同拜登總統舉行首腦會談並出席國宴，還將在哈佛大學肯尼迪政治學院發表政策演講。27日還將在參眾兩院聯席會議上用英文發表演講，紀念韓美結盟70周年。

韓聯社周六報道稱，美國國務院官員周五表示支持尹錫悅總統在台灣問題上的發言。

據報道，中國外長秦剛周五在上海的“中國式現代化與世界”藍廳論壇似乎也在暗示韓國總統有關台灣問題的評論。秦剛表示，最近有指責中國改變現狀，擾亂台灣海峽和平與穩定的荒唐說法，邏輯是荒唐的，結論是危險的。

秦剛威脅說:“在台灣問題上玩火者，必自焚”。