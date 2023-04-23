八十名歐洲議員要求法國政府驅逐中國駐法大使盧沙野

盧沙野失控事件

針對中國駐法國大使在接受LCI電視台採訪時否認解體後獨立的14個國家的主權言論，近80名歐洲議員在法國『世界報』發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納不要對這種“無恥的攻擊”不作反應，儘快宣布盧沙野為“不受歡迎的人”。

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議員們在星期日發出的聲明中說，呼籲法國政府對中國駐法大使盧沙野先生4月21日在LCI上的咄咄逼人的言論“採取行動”；議員們認為，“這些言論明顯違反了國際法，必須被視為對法國的歐洲夥伴國的安全構成威脅”。

公開信強調，盧沙野大使公開宣稱，前蘇聯各共和國在國際法下沒有有效的地位，“這種評論遠遠超出了可接受的外交話語的範圍。這是最糟糕的‘戰狼’言論，不應不予回應。”

近80位議員在聲明中指出，除了對有關國家的歷史、文化和基本完整性的構成嚴重侮辱，該大使的言論還試圖破壞可預測的外交關係所依據的基本原則。不管是中國，或任何其他國家，無權質疑他國的主權。主權不是一個外交玩具，而是國際關係、國際法和『聯合國憲章』的基本要素。

議員們認為，在歐洲因俄羅斯侵略其鄰國烏克蘭的領土完整而戰火紛飛之際，民主世界必須向獨裁國家發出明確的信息，以捍衛我們盟友的主權。

公開信指出，“這不是盧大使第一次發表無恥和貶損的言論。他最近說，一旦台灣人民受控於北京，他們就應該接受 "再教育"。

議員們表示，“在最近的過去，法國政府已經迅速採取行動，驅逐了那些發表不當言論的外交官。正是考慮到這些先例，我們要求你宣布盧沙耶大使為不受歡迎的人，以回應他完全不可接受的行為。“

公開信這樣結尾：我們希望你採取這些措施，強調法國對基本價值觀的承諾，這些價值觀使得我們歐洲團結一致，也使我們在其他地方與分享我們價值觀的夥伴團結一致。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周日表示，盧沙野的言論“不可接受”。周六深夜，法國外交部發表聲明，對盧沙野相關言論感到“驚愕”，並要求中國當局澄清立場。